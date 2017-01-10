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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецке вновь стартовала операция «Пешеход». Автоинспекторы усилили дежурство в наиболее опасных точках города. Цель акции — профилактика ДТП на пешеходных переходах. В прошлом году на дорогах областного центра сбили более 300 человек, 24 погибли. Профилактические мероприятия дают свои результаты. По сравнению с предыдущими годами печальную статистику гибели людей на дорогах удалось снизить. ТУлица Советская — одна из самых оживленных и широких. Здесь сразу несколько нерегулируемых пешеходных переходов. ДТП случаются нередко. Водители, набрав скорость на подъеме, не всегда спешат тормозить у зебры. Александр планировал проскочить вперёд пешехода. Не успел разогнаться, пришлось остановиться.Поспешил, не пропустил пешехода. Такая экономия времени дороже выйдет.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".