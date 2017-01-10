Автоинспекторы Липецка усилили контроль за переходами
17:48 10 Января 2017 Авто
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Улица Советская — одна из самых оживленных и широких. Здесь сразу несколько нерегулируемых пешеходных переходов. ДТП случаются нередко. Водители, набрав скорость на подъеме, не всегда спешат тормозить у зебры. Александр планировал проскочить вперёд пешехода. Не успел разогнаться, пришлось остановиться.
Поспешил, не пропустил пешехода. Такая экономия времени дороже выйдет.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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