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Автоинспекторы Липецка усилили контроль за переходами

17:48 10 Января 2017 Авто
Автоинспекторы Липецка усилили контроль за переходами
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В Липецке вновь стартовала операция «Пешеход». Автоинспекторы усилили дежурство в наиболее опасных точках города. Цель акции — профилактика ДТП на пешеходных переходах. В прошлом году на дорогах областного центра сбили более 300 человек, 24 погибли. Профилактические мероприятия дают свои результаты. По сравнению с предыдущими годами печальную статистику гибели людей на дорогах удалось снизить. Т

Улица Советская — одна из самых оживленных и широких. Здесь сразу несколько нерегулируемых пешеходных переходов. ДТП случаются нередко. Водители, набрав скорость на подъеме, не всегда спешат тормозить у зебры. Александр планировал проскочить вперёд пешехода. Не успел разогнаться, пришлось остановиться.
Поспешил, не пропустил пешехода. Такая экономия времени дороже выйдет.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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