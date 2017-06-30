Движение по Советской к площади Победы откроют 3 июля
14:49 30 Июня 2017 Авто
На данный момент верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен более чем на 70%. К понедельнику эти работы, а также обустройство парковочных мест и остановочных карманов для общественного транспорта по правой стороне дороги (к площади Победы) будут практически завершены. На левой стороне продолжится устройство остановочных пунктов и укладка плиткой тротуаров.
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Источник: пресс-служба администрации Липецка
Источник: пресс-служба администрации Липецка
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