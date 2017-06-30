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Движение по Советской к площади Победы откроют 3 июля

14:49 30 Июня 2017 Авто
В понедельник, 3 июля, улица Советская будет открыта для движения транспорта в направлении площади Победы. В связи с продолжением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и инженерных коммуникаций выделенная полоса для общественного транспорта от площади Победы до улицы Фрунзе временно останется закрытой, сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства. Вниз к площади Петра Великого автобусы пока по-прежнему будут ходить по улице Первомайской.

На данный момент верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен более чем на 70%. К понедельнику эти работы, а также обустройство парковочных мест и остановочных карманов для общественного транспорта по правой стороне дороги (к площади Победы) будут практически завершены. На левой стороне продолжится устройство остановочных пунктов и укладка плиткой тротуаров.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецка
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