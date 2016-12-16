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Источник: ТРК "Липецкое время"

Вслед за автолюбителями проблемы со страховкой возникли у липецких предприятий общественного транспорта. В начале следующего года у большинства перевозчиков истекает срок действия полисов ОСАГО. Выезжать в рейс без этих документов нельзя. А страховые фирмы новые выдавать отказываются. Причина банальна: такие договоры вдруг стали убыточными для страховщиков. О том, какие убытки понесут перевозчики и какие неудобства испытают пассажиры, если автобусы не выйдут на линию, страховые фирмы, разумеется, не волнует.Полисы ОСАГО не могут получить предприятия общественного транспорта. Как частные, так и муниципальные. В регионе их порядка 40. Перевозчики и водители нервно шутят, что теперь и Новый год отмечать не хочется, ведь с его наступлением автобусы просто не смогут выйти на линию. Но Липецкой области еще повезло. Ряду регионов транспортный коллапс грозит уже не первый год.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".