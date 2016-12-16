link
Сегодня
Липецкая область восстановила все горельники
Единовременную выплату пенсионеры начнут получать с 13 января
В Липецке осложнилась эпидситуация по гриппу и ОРВИ
Новоселами стали усманские дети-сироты
Митрополит Липецкий и Задонский получит знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью»
Малоимущие семьи при рождении первенца получат 20 тысяч рублей
Липецкий аэропорт дополнительно получит 94 млн рублей
Липчане смогут сначала забрать автомобиль со штрафстоянки, а заплатить после
Награды "Липецкого выбора" получили фильмы "Коробка" и "Елецкие кружева"
В Липецке создали клуб любителей искусств
Гендиректор трех предприятий Липецка задолжал сотрудникам 3,5 млн рублей
Перебои со светом будут в районе Сокола
Жители НЛМК и новых микрорайонов останутся без воды
Липецкая область - в пятерке лучших по объему отгруженных товаров собственного производства
Водитель грузовика пострадал на трассе "Дон"

Из-за проблем с ОСАГО липецкие автобусы рискуют не выйти в рейс

18:55 16 Декабря 2016 Авто
Из-за проблем с ОСАГО липецкие автобусы рискуют не выйти в рейс
Загрузка плеера
Вслед за автолюбителями проблемы со страховкой возникли у липецких предприятий общественного транспорта. В начале следующего года у большинства перевозчиков истекает срок действия полисов ОСАГО. Выезжать в рейс без этих документов нельзя. А страховые фирмы новые выдавать отказываются. Причина банальна: такие договоры вдруг стали убыточными для страховщиков. О том, какие убытки понесут перевозчики и какие неудобства испытают пассажиры, если автобусы не выйдут на линию, страховые фирмы, разумеется, не волнует.

Полисы ОСАГО не могут получить предприятия общественного транспорта. Как частные, так и муниципальные. В регионе их порядка 40. Перевозчики и водители нервно шутят, что теперь и Новый год отмечать не хочется, ведь с его наступлением автобусы просто не смогут выйти на линию. Но Липецкой области еще повезло. Ряду регионов транспортный коллапс грозит уже не первый год.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 1219
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:
Подробнее

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

15:46
Липецкая область восстановила все горельники
15:36
Единовременную выплату пенсионеры начнут получать с 13 января
15:07
В Липецке осложнилась эпидситуация по гриппу и ОРВИ
14:30
Новоселами стали усманские дети-сироты
14:14
Митрополит Липецкий и Задонский получит знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью»
13:44
В Липецке до 3 мороза
12:57
Награды "Липецкого выбора" получили фильмы "Коробка" и "Елецкие кружева"
12:50
В Липецке создали клуб любителей искусств
12:38
Малоимущие семьи при рождении первенца получат 20 тысяч рублей
12:35
Липецкий аэропорт дополнительно получит 94 млн рублей
12:31
Липчане смогут сначала забрать автомобиль со штрафстоянки, а заплатить после
11:51
Гендиректор трех предприятий Липецка задолжал сотрудникам 3,5 млн рублей
11:06
Перебои со светом будут в районе Сокола
11:00
Жители НЛМК и новых микрорайонов останутся без воды
10:45
Липецкая область - в пятерке лучших по объему отгруженных товаров собственного производства
10:06
Водитель грузовика пострадал на трассе "Дон"
09:40
Руководители региона поздравили энергетиков с праздником
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Художественный музей презентует зимнюю выставку
08:00
Театр кукол подготовил детские утренники
Вся лента новостей