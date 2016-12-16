Из-за проблем с ОСАГО липецкие автобусы рискуют не выйти в рейс
18:55 16 Декабря 2016 Авто
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Полисы ОСАГО не могут получить предприятия общественного транспорта. Как частные, так и муниципальные. В регионе их порядка 40. Перевозчики и водители нервно шутят, что теперь и Новый год отмечать не хочется, ведь с его наступлением автобусы просто не смогут выйти на линию. Но Липецкой области еще повезло. Ряду регионов транспортный коллапс грозит уже не первый год.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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