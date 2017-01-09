Новые законопроекты вступили в силу с января 2017 года
12:40 9 Января 2017 Авто
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Деятельность коллекторов ограничил новый закон. Теперь они не имеют право требовать возврата денег в ночное время. Встречаться с должником коллектор может только раз в неделю, а звонить только два раза в неделю. Также закон запрещает применение физической силы и любого рода угроз. Коллекторами не могут быть граждане с судимостью. Также не имеют право контактировать с должником коллекторские организации, которые находятся за пределами страны.
Парковочное место теперь можно купить в ипотеку. Госдума приняла закон, согласно которому места в паркингах будут считаться объектами недвижимости. И с 1 января 2017 года их станет возможным оформить в собственность.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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