Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 107

Источник: ТРК "Липецкое время"

С 1 января в России вступили в силу новые законопроекты и постановления. В основном они связанны с расширением возможностей получения услуг. Проще оформить полис ОСАГО, проводить операции с недвижимостью через Единый государственный реестр. А студенты-очники получат отсрочку от службы в армии на все время обучения.Деятельность коллекторов ограничил новый закон. Теперь они не имеют право требовать возврата денег в ночное время. Встречаться с должником коллектор может только раз в неделю, а звонить только два раза в неделю. Также закон запрещает применение физической силы и любого рода угроз. Коллекторами не могут быть граждане с судимостью. Также не имеют право контактировать с должником коллекторские организации, которые находятся за пределами страны.Парковочное место теперь можно купить в ипотеку. Госдума приняла закон, согласно которому места в паркингах будут считаться объектами недвижимости. И с 1 января 2017 года их станет возможным оформить в собственность.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".