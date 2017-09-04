Платные парковки могут появиться в Липецке в следующем году
11:53 4 Сентября 2017 Авто
"Ростелеком" готов инвестировать в проект 35 миллионов рублей. Эти средства пойдут в основном на техническое оснащение: создание центра обработки данных, паркоматов, автоматических рабочих мест и программное обеспечение. Создание этой системы займет примерно 9 месяцев. Главный вопрос - сколько денег от этих парковок поступит в городской бюджет? Екатерина Белокопытова предполагает, что в течение 10 лет, на которые планируется заключить договор с "Ростелекомом", в городской бюджет поступит 200 млн рублей.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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