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Источник: ТРК "Липецкое время"

Платные паковки в центре Липецка смогут появиться не раньше следующего лета. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель департамента экономического развития города Екатерина Белокопытова."Ростелеком" готов инвестировать в проект 35 миллионов рублей. Эти средства пойдут в основном на техническое оснащение: создание центра обработки данных, паркоматов, автоматических рабочих мест и программное обеспечение. Создание этой системы займет примерно 9 месяцев. Главный вопрос - сколько денег от этих парковок поступит в городской бюджет? Екатерина Белокопытова предполагает, что в течение 10 лет, на которые планируется заключить договор с "Ростелекомом", в городской бюджет поступит 200 млн рублей.