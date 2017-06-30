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По улицам Липецка будут курсировать экологичные автобусы

16:57 30 Июня 2017 Авто
По улицам Липецка будут курсировать экологичные автобусы
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В автобусном парке Липецка пополнение, более 20 автобусов марки ЛиАЗ. Сегодня водителям торжественно вручили ключи от новых машин. Их купили по программе обновления пассажирского транспорта.

Сергей Берлев в числе счастливчиков. Ездить будет на новой машине. За 10 лет водителю есть с чем сравнить новую технику.
В салонах камеры видеонаблюдения, информационные табло и аудиоинформаторы. Комфортно не только водителю, но и пассажирам, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Есть места для крепления инвалидных колясок и откидные пандусы. Еще одно преимущество новых машин - экологичность. Они меньше загрязняют окружающую среду. Двигатели, установленные на ЛиАЗах, отвечают стандарту "Евро 5". Новая техника обошлась городскому бюджету в 155 миллионов рублей. В этом году городской парк пополнится еще 40 автобусами.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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