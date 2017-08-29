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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сегодня руководители дорожных служб проверили, как ведется ремонт на липецких участках федеральных автомобильных дорог и городских магистралях. Трассы чинят в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Большая работа идёт с опережением графика. В Липецке ремонтируют 17 улиц.Одна из самых оживленных магистралей региона "Орел-Тамбов". По этому участку проезжает десять тысяч автомобилей в сутки. Безопасность должна быть на первом месте. Никакой колейности быть не должно. На двух участках уже выровняли дорожное полотно и установили двухстороннее ограждение. Ещё на двух участках работы завершат к концу года.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".