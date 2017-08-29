Региональные трассы ремонтируют в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги"
18:28 29 Августа 2017 Авто
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Одна из самых оживленных магистралей региона "Орел-Тамбов". По этому участку проезжает десять тысяч автомобилей в сутки. Безопасность должна быть на первом месте. Никакой колейности быть не должно. На двух участках уже выровняли дорожное полотно и установили двухстороннее ограждение. Ещё на двух участках работы завершат к концу года.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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