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Региональные трассы ремонтируют в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги"

18:28 29 Августа 2017 Авто
Региональные трассы ремонтируют в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги"
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Сегодня руководители дорожных служб проверили, как ведется ремонт на липецких участках федеральных автомобильных дорог и городских магистралях. Трассы чинят в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Большая работа идёт с опережением графика. В Липецке ремонтируют 17 улиц.

Одна из самых оживленных магистралей региона "Орел-Тамбов". По этому участку проезжает десять тысяч автомобилей в сутки. Безопасность должна быть на первом месте. Никакой колейности быть не должно. На двух участках уже выровняли дорожное полотно и установили двухстороннее ограждение. Ещё на двух участках работы завершат к концу года.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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