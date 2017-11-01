Транспортная инфраструктура Липецка за 5 лет кардинально изменится
12:55 1 Ноября 2017 Авто
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Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "У этого института уже понимание, что мы от этого как раз и отстали где-то лет на 40. Они уже перепрыгнули эту планку, они мыслят очень правильно, поэтому, если они у нас войдут в разработку этой концепции и программы, это будет хорошо".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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