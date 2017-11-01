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Транспортная инфраструктура Липецка за 5 лет кардинально изменится

12:55 1 Ноября 2017 Авто
Транспортная инфраструктура Липецка за 5 лет кардинально изменится
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Перспективы развития экологического транспорта в Липецке обсудили сегодня на совещании в городской администрации. Легкорельсовые трамваи, монопоезда и даже метро. Через 5 лет транспортная инфраструктура Липецка должна стать принципиально новой. Только на развитие рельсового транспорта до 2022 года планируют направить более 10 млрд рублей. Причем, 7,5 млрд - частные инвестиции. Остальные - деньги из областного и городского бюджетов. Концепцию такого развития транспортной сети предстоит утвердить городским депутатам. Вчера на сессии большинством проголосовали за покупку 150 электробусов и реорганизацию "Липецкпассажиртранса". Подготовить проект глобального перехода на новую транспортную систему Липецка уже готов Московский институт развития дорожного хозяйства.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "У этого института уже понимание, что мы от этого как раз и отстали где-то лет на 40. Они уже перепрыгнули эту планку, они мыслят очень правильно, поэтому, если они у нас войдут в разработку этой концепции и программы, это будет хорошо".

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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