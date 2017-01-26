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В 2017 году ремонт дорог в Липецке начнется раньше обычного

16:59 26 Января 2017 Авто
В 2017 году ремонт дорог в Липецке начнется раньше обычного
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В Липецке отремонтируют дороги почти на 1 млрд рублей. Сегодня депутаты горсовета приняли соответствующие поправки. Средства поступили из областного и федерального бюджетов. Депутаты выразили надежду, что теперь-то дорожникам хватит денег, чтобы отремонтировать магистрали качественно и в срок.

Липчанам надоели некачественные дороги. В прошлом году в мэрию поступило около 2500 жалоб. Чиновники объясняют, дороги могли бы быть лучше. Но не хватает денег. В прошлом году на ремонт липецких дорог было выделено 200 млн рублей. Требовалось в 2,5 раза больше.
Сваливать все на финансирование у дорожников больше не получится. В 2017 году на капитальный ремонт городских магистралей Липецку дополнительно выделяется почти миллиард рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Ещё один наболевший вопрос — городской транспорт.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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