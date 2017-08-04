В Ельце к сентябрю сдадут 34 дороги
12:38 4 Августа 2017 Авто
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Одни улицы твердое покрытие получат впервые. На других идет текущий и капитальный ремонт. 2 км Колхозной скоро закончат. Асфальт сюда везут из Воронежской области. В этом году по всему региону идёт проверка качества на отремонтированных дорогах.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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