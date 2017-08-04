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В Ельце к сентябрю сдадут 34 дороги

12:38 4 Августа 2017 Авто
В Ельце к сентябрю сдадут 34 дороги
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В старинном городе продолжается ремонт городских магистралей. В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" твердое покрытие появляется даже на тех улицах, где его никогда не было. Подрядчики обещают, что асфальт прослужит долго.
Одни улицы твердое покрытие получат впервые. На других идет текущий и капитальный ремонт. 2 км Колхозной скоро закончат. Асфальт сюда везут из Воронежской области. В этом году по всему региону идёт проверка качества на отремонтированных дорогах.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".


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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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