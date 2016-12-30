Для театралов Липецка подготовили большую праздничную программу
15:45 30 Декабря 2016 Культура
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Рыбацкую деревушку неподалеку от Венеции воссоздали на липецкой сцене. Комедия о женщинах, которые ждут своих мужчин долгими месяцами, увлекает, смешит и показывает противоречивость человеческой натуры. Сцены ревности, любовь, драки и подтасовки переплетаются между собой. Комедию по пьесе Карло Гольдони поставил режиссер театра Сергей Бобровский. По его мнению, она получилась продолжением уже знаменитого спектакля Липецкого академического театра «За чем пойдешь, то и найдешь».
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 70
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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