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Для театралов Липецка подготовили большую праздничную программу

15:45 30 Декабря 2016 Культура
Для театралов Липецка подготовили большую праздничную программу
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В новогодние праздники в Липецке подготовили большую программу для ценителей культуры. В театрах города дадут несколько премьер. 2 января в театре драмы им. Толстого для взрослых покажут итальянские страсти, а в театре на Соколе с 4 января будут удивлять и развлекать детей.

Рыбацкую деревушку неподалеку от Венеции воссоздали на липецкой сцене. Комедия о женщинах, которые ждут своих мужчин долгими месяцами, увлекает, смешит и показывает противоречивость человеческой натуры. Сцены ревности, любовь, драки и подтасовки переплетаются между собой. Комедию по пьесе Карло Гольдони поставил режиссер театра Сергей Бобровский. По его мнению, она получилась продолжением уже знаменитого спектакля Липецкого академического театра «За чем пойдешь, то и найдешь».

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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