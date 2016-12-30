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Источник: ТРК "Липецкое время"

В новогодние праздники в Липецке подготовили большую программу для ценителей культуры. В театрах города дадут несколько премьер. 2 января в театре драмы им. Толстого для взрослых покажут итальянские страсти, а в театре на Соколе с 4 января будут удивлять и развлекать детей.Рыбацкую деревушку неподалеку от Венеции воссоздали на липецкой сцене. Комедия о женщинах, которые ждут своих мужчин долгими месяцами, увлекает, смешит и показывает противоречивость человеческой натуры. Сцены ревности, любовь, драки и подтасовки переплетаются между собой. Комедию по пьесе Карло Гольдони поставил режиссер театра Сергей Бобровский. По его мнению, она получилась продолжением уже знаменитого спектакля Липецкого академического театра «За чем пойдешь, то и найдешь».Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".