Липчанам показали скульптуру "Поцелуй Иуды"
18:11 3 Февраля 2017 Культура
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Его называли мастером всероссийского масштаба, ведущим скульптором-монументалистом региона. Работы Александра Вагнера выставляют в знаменитой Третьяковке и хранят в частных коллекциях в России и за рубежом. В апреле исполнится год, как его не стало. Это первая посмертная выставка скульптур Вагнера. Каждая напоминает, что мастер будет вечно жить в своих работах.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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