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Источник: ТРК "Липецкое время"

Это одна из последних работ Александра Вагнера. Широкая общественность её видит впервые, как и ряд других произведений искусства. Сегодня десятки человек любовались талантом скульптора без него. Это первая выставка после смерти мастера. Напомним, Александра Вагнера не стало в апреле 2016 года.Его называли мастером всероссийского масштаба, ведущим скульптором-монументалистом региона. Работы Александра Вагнера выставляют в знаменитой Третьяковке и хранят в частных коллекциях в России и за рубежом. В апреле исполнится год, как его не стало. Это первая посмертная выставка скульптур Вагнера. Каждая напоминает, что мастер будет вечно жить в своих работах.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".