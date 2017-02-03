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Липчанам показали скульптуру "Поцелуй Иуды"

18:11 3 Февраля 2017 Культура
Липчанам показали скульптуру "Поцелуй Иуды"
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Это одна из последних работ Александра Вагнера. Широкая общественность её видит впервые, как и ряд других произведений искусства. Сегодня десятки человек любовались талантом скульптора без него. Это первая выставка после смерти мастера. Напомним, Александра Вагнера не стало в апреле 2016 года.

Его называли мастером всероссийского масштаба, ведущим скульптором-монументалистом региона. Работы Александра Вагнера выставляют в знаменитой Третьяковке и хранят в частных коллекциях в России и за рубежом. В апреле исполнится год, как его не стало. Это первая посмертная выставка скульптур Вагнера. Каждая напоминает, что мастер будет вечно жить в своих работах.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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