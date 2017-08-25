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Липчанам стал доступен театр в новом формате

12:48 25 Августа 2017 Культура
Липчанам стал доступен театр в новом формате
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Театр в новом формате. Липецк присоединился к федеральному проекту «Театральная Россия». В течение года липчанам будут в режиме онлайн показывать постановки, идущие на лучших сценах страны. Первая трансляция состоялась накануне. Театралы увидели спектакль «Женитьба» столичного театра им. Маяковского. Презентовал проект один из ведущих актёров этого театра Алексей Фатеев. Зрителям он известен по главным ролям в популярных сериалах.

В этом году новый сезон «Театральной России» начнется 12 октября. В течение месяца липчане смогут увидеть 17 спектаклей из разных городов.

Вход на презентацию проекта сделали бесплатным. Все желающие могли получить пригласительный билет. Поблагодарить липчан за интерес к театральному искусству на встречу приехал известный актер театра и кино Алексей Фатеев.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 62
Источник:  ТРК "Липецкое время"
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