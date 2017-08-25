Липчанам стал доступен театр в новом формате
12:48 25 Августа 2017 Культура
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В этом году новый сезон «Театральной России» начнется 12 октября. В течение месяца липчане смогут увидеть 17 спектаклей из разных городов.
Вход на презентацию проекта сделали бесплатным. Все желающие могли получить пригласительный билет. Поблагодарить липчан за интерес к театральному искусству на встречу приехал известный актер театра и кино Алексей Фатеев.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 62
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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