Липчане охотно идут на Ван Гога
16:30 8 Августа 2017 Культура
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Светлана Харькова, посетитель выставки: "Мне очень понравилась выставка. Есть подписи к картинам, сразу понятно, что здесь изображено. Замечательная выставка, спасибо организаторам".
За два месяца выставку посетили сотни человек. В музее можно не только полюбоваться полотнами, но и узнать историю жизни художника, поучаствовать в творческих мастер-классах. Занятия ведут профессиональные художники. Также все желающие могут купить копии известных полотен и сувениры, например, магнитики с автопортретами Ван Гога.
Татьяна Иванникова, научный сотрудник отдела массовой работы краеведческого музея: "На две категории делятся наши посетители. Первая — это молодежь, студенты, которые понимают, что нужно познакомиться с этим замечательным собранием, с этой выставкой. И пожилые люди, в основном женщины, которые когда-то в молодости любили импрессионистов, постимпрессионистов".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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