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Липчане охотно идут на Ван Гога

16:30 8 Августа 2017 Культура
Липчане охотно идут на Ван Гога
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Из-за большого потока посетителей выставку репродукций картин знаменитого художника продлили на месяц. Экспозиция «Симфония цвета» включает в себя более 70 работ легендарного живописца. Копии сделаны в технике жикле — это художественная цифровая печать. В областной краеведческий музей полотна привезли из Ставропольского края. Здесь «Звёздная ночь», «Подсолнухи», автопортреты. Есть и неизвестные картины. Например, «Мельница Ле Блют-фин». До недавнего времени её авторство не было установлено. И лишь в 2010 году эксперты признали, что картина принадлежит кисти Ван Гога.

Светлана Харькова, посетитель выставки: "Мне очень понравилась выставка. Есть подписи к картинам, сразу понятно, что здесь изображено. Замечательная выставка, спасибо организаторам".

За два месяца выставку посетили сотни человек. В музее можно не только полюбоваться полотнами, но и узнать историю жизни художника, поучаствовать в творческих мастер-классах. Занятия ведут профессиональные художники. Также все желающие могут купить копии известных полотен и сувениры, например, магнитики с автопортретами Ван Гога.

Татьяна Иванникова, научный сотрудник отдела массовой работы краеведческого музея: "На две категории делятся наши посетители. Первая — это молодежь, студенты, которые понимают, что нужно познакомиться с этим замечательным собранием, с этой выставкой. И пожилые люди, в основном женщины, которые когда-то в молодости любили импрессионистов, постимпрессионистов".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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