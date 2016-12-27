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Источник: ТРК "Липецкое время"

В рамках региональной программы больше 20 ДК уже капитально отремонтировали. Это центры в Воловском, Долгоруковском, Добринском и Краснинском районах. Один из них в селе Замартынье Добровского района презентовали сегодня. После ремонта он стал многофункциональным центром.Еще больше современных ДК в селах региона появится в следующем году. Их строительство ведется по областной программе, созданной по инициативе Олега Королёва.Такой подарок жители Замартынья ждали давно. Дом культуры - единственное место, где собираются всем селом на праздники. Но старое здание веселья не прибавляло. Его не ремонтировали больше полувека.Обновлено все. Ремонт длился полгода. Потратили более 9 млн рублей. Это не только бюджетные средства. Часть суммы дали инвесторы.В селе живет чуть больше тысячи человек. Но ДК здесь востребован. В обновленном здании 12 местных коллективов из Замартынья и соседних сел будут репетировать 6 дней в неделю. Все условия для артистов созданы.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".