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Центр культуры открыли в Добровском районе

18:17 27 Декабря 2016 Культура
Центр культуры открыли в Добровском районе
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В рамках региональной программы больше 20 ДК уже капитально отремонтировали. Это центры в Воловском, Долгоруковском, Добринском и Краснинском районах. Один из них в селе Замартынье Добровского района презентовали сегодня. После ремонта он стал многофункциональным центром.
Еще больше современных ДК в селах региона появится в следующем году. Их строительство ведется по областной программе, созданной по инициативе Олега Королёва.

Такой подарок жители Замартынья ждали давно. Дом культуры - единственное место, где собираются всем селом на праздники. Но старое здание веселья не прибавляло. Его не ремонтировали больше полувека.
Обновлено все. Ремонт длился полгода. Потратили более 9 млн рублей. Это не только бюджетные средства. Часть суммы дали инвесторы.
В селе живет чуть больше тысячи человек. Но ДК здесь востребован. В обновленном здании 12 местных коллективов из Замартынья и соседних сел будут репетировать 6 дней в неделю. Все условия для артистов созданы.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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