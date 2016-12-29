В Липецке открылась выставка с уникальными иконами и книгами
15:56 29 Декабря 2016 Культура
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К примеру, этот портрет Митрофана Воронежского буквально достали из огня. Рамку обновили, а вот на картине следы от языков пламени остались. Рядом изображение Тихона Задонского в исполнении Алексея Корзухина. Именно этот художник расписывал Вознесенский собор Ельца. Но самые ценные экспонаты — иконы.
Отдельную ценность представляют книги. Разного времени, исполнения и содержания. Это письменный источник 11-12 века. Книга Палея, переведенная с церковно-славянского академиком Лихачевым. А здесь напрестольное Евангелие 1892 года.
Всего на выставке представили около сотни уникальных экспонатов из частных коллекций. Иконы, книги, посвященные иконописи, храмам и церковной архитектуре. Энциклопедии о русских святых, подарочные издания и рождественские дореволюционные открытки.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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