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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Свет Вифлеемской звезды" смогут увидеть липчане. Выставка с таким названием открылась в Липецком областном краеведческом музее. Экспозиция объединила около сотни уникальных экспонатов. Старинные иконы и картины. Некоторые восстанавливали по крупицам.К примеру, этот портрет Митрофана Воронежского буквально достали из огня. Рамку обновили, а вот на картине следы от языков пламени остались. Рядом изображение Тихона Задонского в исполнении Алексея Корзухина. Именно этот художник расписывал Вознесенский собор Ельца. Но самые ценные экспонаты — иконы.Отдельную ценность представляют книги. Разного времени, исполнения и содержания. Это письменный источник 11-12 века. Книга Палея, переведенная с церковно-славянского академиком Лихачевым. А здесь напрестольное Евангелие 1892 года.Всего на выставке представили около сотни уникальных экспонатов из частных коллекций. Иконы, книги, посвященные иконописи, храмам и церковной архитектуре. Энциклопедии о русских святых, подарочные издания и рождественские дореволюционные открытки.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".