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Источник: ТРК "Липецкое время"

Три года на выполнение главной задачи - повышение качества жизни липчан. В районах появятся 25 офисов врачей общей практики и 35 домов культуры. Такую задачу в 2016 году поставил глава региона Олег Королёв. Реализация программ позволит максимально охватить жителей даже самых отдалённых сёл и деревень качественным медицинским обслуживанием и досугом. Накануне на совещании в областной администрации обсудили подготовку к выполнению масштабных программ.На строительство и оснащение одной мини-поликлиники потребуется до 30 миллионов рублей. Физиокабинеты, процедурные, прививочные и стоматологические кабинеты, аптечные пункты на местах, дневной стационар. Раньше за привычными для жителей райцентров услугами селянам приходилось ездить за десятки километров.Кроме того, в сёлах продолжают строить фельдшерско-акушерские пункты. Один из последних открыли пару дней назад в Кривце Добровского района. Всего в районах Липецкой области работают около 400 ФАПов. До конца года появятся ещё 7. Причём, новые пункты первичной медицинской помощи продолжали строить в Липецкой области даже тогда, когда в других регионах их закрывали.Ещё один пункт программы - строительство центров культуры.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".