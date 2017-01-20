За три года в Липецкой области построят 25 офисов врачей общей практики и 35 домов культуры
12:49 20 Января 2017 Культура
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На строительство и оснащение одной мини-поликлиники потребуется до 30 миллионов рублей. Физиокабинеты, процедурные, прививочные и стоматологические кабинеты, аптечные пункты на местах, дневной стационар. Раньше за привычными для жителей райцентров услугами селянам приходилось ездить за десятки километров.
Кроме того, в сёлах продолжают строить фельдшерско-акушерские пункты. Один из последних открыли пару дней назад в Кривце Добровского района. Всего в районах Липецкой области работают около 400 ФАПов. До конца года появятся ещё 7. Причём, новые пункты первичной медицинской помощи продолжали строить в Липецкой области даже тогда, когда в других регионах их закрывали.
Ещё один пункт программы - строительство центров культуры.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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