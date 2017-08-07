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В Липецкой области намолотили первый миллион тонн зерновых

16:32 7 Августа 2017 Экономика
В Липецкой области намолотили первый миллион тонн зерновых
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Идут на рекорд. В регионе в разгаре уборка зерновых. Несмотря на все опасения, урожай более чем достойный, местами даже выше самых смелых ожиданий. Так, если в прошлом году средние показатели зерновых составляли 40 центнеров с гектара, то в этом - 45. А в Долгоруковском, Липецком, Елецком районах урожайность даже больше 50.

На полях агрохолдинга «Аврора» сейчас работают 26 уборочных комплексов. В сутки проходят по 1300 гектаров. Каждый день на элеватор поставляют по 7 тысяч тонн зерна. Погода заставила земледельцев поволноваться: из-за теплой зимы озимые пострадали от грызунов, плюс стали развиваться болезни. Но весной провели подкормку и защиту. Результат - тяжелые колосья, налитое зерно.


Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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