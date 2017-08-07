В Липецкой области намолотили первый миллион тонн зерновых
16:32 7 Августа 2017 Экономика
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На полях агрохолдинга «Аврора» сейчас работают 26 уборочных комплексов. В сутки проходят по 1300 гектаров. Каждый день на элеватор поставляют по 7 тысяч тонн зерна. Погода заставила земледельцев поволноваться: из-за теплой зимы озимые пострадали от грызунов, плюс стали развиваться болезни. Но весной провели подкормку и защиту. Результат - тяжелые колосья, налитое зерно.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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