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Источник: Ассоциация кластеров и технопарков

В Минэкономразвития РФ объявлены итоги I Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Лидерами рейтинга стали ОЭЗ ТВТ Дубна (Московская область), ОЭЗ ППТ «Алабуга» (Республика Татарстан), ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», ОЭЗ ТВТ «Иннополис» (Республика Татарстан), которые получили наивысшую оценку уровня инвестиционной привлекательностиВ рейтинг вошли 15 наиболее привлекательных инвестиционно экономических зон России промышленного-производственного и технико-внедренческого типов.«Рейтинг представляет собой независимое исследование, направленное на решение задач не только поиска наиболее привлекательных инвестиционно ОЭЗ, но и совершенствования механизмов привлечения инвестиций. Прежде всего он предназначен для бизнеса», - подчеркнул глава Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.«Это первый за 12 лет функционирования ОЭЗ рейтинг, позволяющий российским и международным инвесторам подобрать наиболее выгодные для развития бизнеса площадки», - отметила заместитель директора Департамента регионального развития Эльмира Ахмеева.Отметим, что в состав Экспертного совета рейтинга вошли представители органов власти, ведущих российских и международных финансово-кредитных учреждений, институтов развития и общественных организаций.