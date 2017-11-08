Эксперты: В Липецкой области выгодно развивать бизнес
11:10 8 Ноября 2017 Экономика
В рейтинг вошли 15 наиболее привлекательных инвестиционно экономических зон России промышленного-производственного и технико-внедренческого типов.
«Рейтинг представляет собой независимое исследование, направленное на решение задач не только поиска наиболее привлекательных инвестиционно ОЭЗ, но и совершенствования механизмов привлечения инвестиций. Прежде всего он предназначен для бизнеса», - подчеркнул глава Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.
«Это первый за 12 лет функционирования ОЭЗ рейтинг, позволяющий российским и международным инвесторам подобрать наиболее выгодные для развития бизнеса площадки», - отметила заместитель директора Департамента регионального развития Эльмира Ахмеева.
Отметим, что в состав Экспертного совета рейтинга вошли представители органов власти, ведущих российских и международных финансово-кредитных учреждений, институтов развития и общественных организаций.
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Источник: Ассоциация кластеров и технопарков
Источник: Ассоциация кластеров и технопарков
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