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Грязинский, Липецкий и Задонский районы сделали большой шаг в развитии кооперации

18:39 9 Февраля 2017 Экономика
В регионе продолжается серия административных советов. Их проводит глава администрации Липецкой области Олег Королёв. Сегодня итоги социально-экономического развития подвели в Грязях. Здесь собрались представители Грязинского, Липецкого и Задонского районов. В целом итоги работы власти в каждом из районов позитивные: развивается кооперация, привлекаются инвесторы, улучшается социальная сфера.

Одна из основных тем заседания - инвестиции. Во всех трёх районах за последние годы в этом направлении сделаны серьёзные шаги. Особенно в Грязинском. За последние 10 лет в экономику района инвестировали 61,5 млрд рублей. Особое внимание на админсовете уделили развитию кооперативного движения. Здесь лидирует Липецкий район, где создано 55 кооперативов, в Грязинском на 10 меньше, в Задонском районе работают 38 кооперативов. Во всех муниципалитетах есть особо успешные примеры кооперации. Сферы самые разные: производство молочной и мясной продукции, разведение птицы, выращивание овощей.

В Липецком районе работает единственная на данный момент электронная торговая площадка. На ней производители со всей области могут реализовывать свою продукцию. В 2015 году этой услугой пользовались 45 кооперативов. В 2016 их число было уже в 10 раз больше. На административном совете также отметили достижения всех трёх районов в сельском хозяйстве. К примеру, Грязинский район второй в области по выращиванию картофеля. Задонский - в числе лидеров по выработке сахарной свёклы. Липецкий демонстрирует успехи в производстве молока, мяса и зерновых культур.


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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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