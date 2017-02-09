Грязинский, Липецкий и Задонский районы сделали большой шаг в развитии кооперации
18:39 9 Февраля 2017 Экономика
Одна из основных тем заседания - инвестиции. Во всех трёх районах за последние годы в этом направлении сделаны серьёзные шаги. Особенно в Грязинском. За последние 10 лет в экономику района инвестировали 61,5 млрд рублей. Особое внимание на админсовете уделили развитию кооперативного движения. Здесь лидирует Липецкий район, где создано 55 кооперативов, в Грязинском на 10 меньше, в Задонском районе работают 38 кооперативов. Во всех муниципалитетах есть особо успешные примеры кооперации. Сферы самые разные: производство молочной и мясной продукции, разведение птицы, выращивание овощей.
В Липецком районе работает единственная на данный момент электронная торговая площадка. На ней производители со всей области могут реализовывать свою продукцию. В 2015 году этой услугой пользовались 45 кооперативов. В 2016 их число было уже в 10 раз больше. На административном совете также отметили достижения всех трёх районов в сельском хозяйстве. К примеру, Грязинский район второй в области по выращиванию картофеля. Задонский - в числе лидеров по выработке сахарной свёклы. Липецкий демонстрирует успехи в производстве молока, мяса и зерновых культур.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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