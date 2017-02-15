Итальянцы планируют производить в Липецкой области газовые котлы
18:41 15 Февраля 2017 Экономика
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Вместе с послом в Липецкую область приехали еще 35 человек, чтобы ознакомиться с особенностями липецкого инвестиционного климата. И посмотреть на результаты своих коллег, которые уже прочно обосновались на площадке ОЭЗ «Липецк».
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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