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Источник: ТРК "Липецкое время"

Годы успешного сотрудничества и новые перспективы роста. В Липецкую область с визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в России Чезаре Мария Рагальини. В администрации региона прошла его встреча с Олегом Королёвым. Обсуждались сферы, в которых итальянский бизнес может производить свою продукцию в нашем регионе. Это машино- и станкостроение, фармацевтика. Для расширения взаимодействия в области есть всё: производственные площадки, поддержка бизнес-партнёров, гибкий инвестиционный климат.Вместе с послом в Липецкую область приехали еще 35 человек, чтобы ознакомиться с особенностями липецкого инвестиционного климата. И посмотреть на результаты своих коллег, которые уже прочно обосновались на площадке ОЭЗ «Липецк».Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".