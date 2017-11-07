Капсулу с посланием молодым лидерам НЛМК 2067 года заложили в Липецке
12:58 7 Ноября 2017 Экономика
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Здание, которое построят на месте бывшего ДК НЛМК, станет современным культурно-образовательным центром, не имеющим аналогов в Липецке и области. В нем разместятся аудитории для занятий, концертный зал, выставочное пространство и кафе. Корпоративный университет НЛМК сможет принимать до 500 человек ежедневно как единый центр подготовки и повышения квалификации для руководителей всех предприятий группы НЛМК.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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