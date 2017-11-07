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Капсулу с посланием молодым лидерам НЛМК 2067 года заложили в Липецке

12:58 7 Ноября 2017 Экономика
Капсулу с посланием молодым лидерам НЛМК 2067 года заложили в Липецке
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Капсулу времени с посланием молодым лидерам НЛМК 2067 года заложили сегодня в Липецке. 7 ноября для закладки выбрали не случайно. 83 года назад в этот день на НЛМК получили первый чугун. На торжественной церемонии глава региона Олег Королёв поздравил металлургов с очередной годовщиной.

Здание, которое построят на месте бывшего ДК НЛМК, станет современным культурно-образовательным центром, не имеющим аналогов в Липецке и области. В нем разместятся аудитории для занятий, концертный зал, выставочное пространство и кафе. Корпоративный университет НЛМК сможет принимать до 500 человек ежедневно как единый центр подготовки и повышения квалификации для руководителей всех предприятий группы НЛМК.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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