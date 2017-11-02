Кооперативное движение поддержат на законодательном уровне
16:59 2 Ноября 2017 Экономика
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В селе Поддубовка сенаторы побывали на заводе "Фрагария", где недавно открыли линию шоковой заморозки ягод. Кооперация и крупный бизнес здесь работают буквально в одной команде. Гарантия партнерства — подписанное в прошлом году трехстороннее соглашение между поставщиком сырья - компанией "Ягодные поля", кооперативом "Земляничное поле" и администрацией региона. Ягоды и фрукты принимают от садоводческих хозяйств, кооперативов и сельских жителей.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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