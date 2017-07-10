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Кредитный рейтинг Липецкой области стабилен

14:15 10 Июля 2017 Экономика
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило национальный долгосрочный кредитный рейтинг Липецкой области на уровне АА-(RU), прогноз «Стабильный».

Для создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности в регионе, в том числе системы эффективного управления инвестиционными процессами, а также ее текущей поддержки и стимулирования, российскими и международными агентствами ежегодно присваиваются кредитные рейтинги Липецкой области.

Кредитный рейтинг рассчитывается на основе финансовой истории участников рынка, а также на основе оценок размера их собственности и взятых на себя финансовых обязательств. Основное предназначение подобных оценок - дать потенциальным кредиторам (вкладчикам) представление о вероятности своевременной выплаты взятых финансовых обязательств.

Выбор агентства осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых АКРА в рейтинговой деятельности.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 7 июля установило кредитный рейтинг Липецкой области на уровне АА-(RU), прогноз «Стабильный». Прогноз по долгосрочным рейтингам «Стабильный» предполагает с максимально возможной долей вероятности неизменность рейтинга в течение 12-18 месяцев. «Рейтинг отражает сильную экономику региона и его взвешенную инвестиционную политику, - отмечает глава администрации Липецкой области Олег Королёв. - Нам необходимо сохранить приток инвестиций, обеспечив их качество и структуру».
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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