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Источник: ТРК "Липецкое время"

В ОЭЗ "Липецк" предпринимателей с Апеннинского полуострова жду всегда, ведь здесь успешно работают уже три итальянских предприятия. И дела у них идут лучше, чем у многих коллег.Гости отметили, что выстроенная в Липецкий области модель ведения бизнеса напоминает итальянскую. Правда, меры поддержки предпринимателей гораздо привлекательнее, чем в Италии.Точки соприкосновения итальянцы и липчане искали за круглым столом. Один из главных вопросов - экспорт производимой липчанами продукции в Италию. Наш производитель за время санкций не терял время даром. И теперь готов начать наступление на европейские рынки.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".