Липчане намерены экспортировать свою продукцию в Италию
16:47 15 Февраля 2017 Экономика
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Гости отметили, что выстроенная в Липецкий области модель ведения бизнеса напоминает итальянскую. Правда, меры поддержки предпринимателей гораздо привлекательнее, чем в Италии.
Точки соприкосновения итальянцы и липчане искали за круглым столом. Один из главных вопросов - экспорт производимой липчанами продукции в Италию. Наш производитель за время санкций не терял время даром. И теперь готов начать наступление на европейские рынки.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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