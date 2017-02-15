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Липчане намерены экспортировать свою продукцию в Италию

16:47 15 Февраля 2017 Экономика
Липчане намерены экспортировать свою продукцию в Италию
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В ОЭЗ "Липецк" предпринимателей с Апеннинского полуострова жду всегда, ведь здесь успешно работают уже три итальянских предприятия. И дела у них идут лучше, чем у многих коллег.
Гости отметили, что выстроенная в Липецкий области модель ведения бизнеса напоминает итальянскую. Правда, меры поддержки предпринимателей гораздо привлекательнее, чем в Италии.

Точки соприкосновения итальянцы и липчане искали за круглым столом. Один из главных вопросов - экспорт производимой липчанами продукции в Италию. Наш производитель за время санкций не терял время даром. И теперь готов начать наступление на европейские рынки.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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