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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкая область заняла 22 место среди субъектов страны по объёму валового регионального продукта на душу населения. Рейтинг составил портал viperson.ru, по данным Росстата.ВРП - главный экономический показатель. Он включает в себя доходы и занятость населения, производительность труда и потенциалы развития. Стоит отметить, что Липецкая область вошла в тройку лидеров округа. Ближайшие соседи значительно отстают. Так, Воронеж занимает 30 строчку, Тамбов - 39-ю, а Курск - 46-ю.Кроме того, эксперты прогнозируют и дальнейшее укрепление позиций Липецкой области. По итогам развития промышленности, инвестиций в сельское хозяйство и IT-технологий в 2017 году у региона есть все шансы войти в первую 20-ку рейтинга.