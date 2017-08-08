Липецкая область показала высокий результат по объёму валового регионального продукта
15:18 8 Августа 2017 Экономика
ВРП - главный экономический показатель. Он включает в себя доходы и занятость населения, производительность труда и потенциалы развития. Стоит отметить, что Липецкая область вошла в тройку лидеров округа. Ближайшие соседи значительно отстают. Так, Воронеж занимает 30 строчку, Тамбов - 39-ю, а Курск - 46-ю.
Кроме того, эксперты прогнозируют и дальнейшее укрепление позиций Липецкой области. По итогам развития промышленности, инвестиций в сельское хозяйство и IT-технологий в 2017 году у региона есть все шансы войти в первую 20-ку рейтинга.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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