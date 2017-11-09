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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинг устойчивости субъектов РФ за август 2017 года. Липецкая область оказалась в списке регионов с высокой устойчивостью, набрав 7,4 балла. Такой же результат у региона наблюдался в сентябре.В числе позитивных событий отмечены запуск немецким производителем посевной и почвообрабатывающей техники Horsh Maschinen GmbHнового цеха по сборке сельскохозяйственной техники в липецкой ОЭЗ «Чаплыгинская»; Получение индустриальным парком «Рождество» в Краснинском районе подтверждения Минпромторга РФ соответствия требованиям, предъявляемым к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям; Начало строительства ООО «Кривец-птица» второй очереди комплекса по производству мяса индейки в Добровском районе; Признание журналом fDi intelligence, издающимся группой FinancialTimes, ОЭЗ “Липецк” победителем в двух номинациях - “ОЭЗ года за расширение проектов" и "ОЭЗ года за налоговые преобразования".