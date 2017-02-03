На лебедянском предприятии яблоки сортирует новая калибровочная линия
18:05 3 Февраля 2017 Экономика
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Это плодоножка. Плод считается бракованным, если на нем два и больше таких кружка. Аппарат «Глобал-скан» за долю секунды делает 46 фотоснимков каждого яблока, попутно сортирует их по окрасу и весу.
Новая калибровочная линия сортирует плоды еще и по твердости, сахаристости и другим параметрам.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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