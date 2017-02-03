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Источник: ТРК "Липецкое время"

В лебедянской фирме «Агроном-сад» каждое яблоко прямо на конвейере фотографируют в 46 проекциях. Сканирующий аппарат находит малейшие повреждения плодов и попутно сортирует их по цвету и весу. Чтобы работать с высокой рентабельностью, в хозяйстве решили повысить производительность труда. Ставку сделали на оптимизацию производства.Это плодоножка. Плод считается бракованным, если на нем два и больше таких кружка. Аппарат «Глобал-скан» за долю секунды делает 46 фотоснимков каждого яблока, попутно сортирует их по окрасу и весу.Новая калибровочная линия сортирует плоды еще и по твердости, сахаристости и другим параметрам.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".