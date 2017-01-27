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На поддержку сельхозкооперативов регион выделит около 200 млн рублей

15:08 27 Января 2017 Экономика
В этом году на поддержку сельхозкооперативов регион выделит около 200 миллионов рублей. Об этом стало известно на общем собрании кооператоров в управлении сельского хозяйства.

Дополнительную поддержку получит и малый бизнес в селе, в частности личные подсобные хозяйства. С этого года изменилась система предоставления кредитов для них. Размер льготной ставки, согласно решению правительства, теперь не должен превышать 5 процентов. Такой кредит предприниматели могут получить в 10 крупнейших банках страны. Размеры господдержки, кредитов и грантов для предпринимателей будут не меньше, чем в прошлом году.

Олег Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области: "Бизнес малый, в том числе кооперация, развивается очень хорошо. В этом году, мы считаем, что нужно предать ему большую динамику и вовлекать в малый бизнес личные подсобные хозяйства. В среднем бизнесе крупные агрохолдинги уже устоялись, вектор развития есть. А вот личные хозяйства - нам еще есть, где работать, работать очень серьезно".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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