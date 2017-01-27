На поддержку сельхозкооперативов регион выделит около 200 млн рублей
15:08 27 Января 2017 Экономика
Дополнительную поддержку получит и малый бизнес в селе, в частности личные подсобные хозяйства. С этого года изменилась система предоставления кредитов для них. Размер льготной ставки, согласно решению правительства, теперь не должен превышать 5 процентов. Такой кредит предприниматели могут получить в 10 крупнейших банках страны. Размеры господдержки, кредитов и грантов для предпринимателей будут не меньше, чем в прошлом году.
Олег Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области: "Бизнес малый, в том числе кооперация, развивается очень хорошо. В этом году, мы считаем, что нужно предать ему большую динамику и вовлекать в малый бизнес личные подсобные хозяйства. В среднем бизнесе крупные агрохолдинги уже устоялись, вектор развития есть. А вот личные хозяйства - нам еще есть, где работать, работать очень серьезно".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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