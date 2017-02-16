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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Новый творожный цех запустили на заводе ООО «Лебедяньмолоко». В результате на прилавках появятся несколько новых изделий.Технологическое оборудование было смонтировано за четыре месяца. Сейчас оно проходит тестовую отладку. Линия позволит ежесуточно выпускать более 10 тонн творога различной жирности.Процесс переработки компьютеризирован, каждый режимный этап приготовления творога рассчитан до секунды и максимально автоматизирован.Только за последний год объем сырья, получаемого лебедянским молочным заводом, вырос на четверть и достиг 82 тысяч тонн.Агропромышленный комплекс Липецкой области один из лучших в стране. «Продукты питания с липецкой маркой отличаются высоким качеством и пользуются неизменным спросом. Применение самых современных технологий, весомая государственная поддержка, самоотверженный труд селян и пищевиков ежегодно обеспечивают увеличение объемов сельхозпродукции», - отмечает глава региона Олег Королёв.