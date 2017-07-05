Объем заявленных инвестиций в ОЭЗ РУ превысил 100 млрд рублей
15:23 5 Июля 2017 Экономика
Постоянный интерес инвесторов к ОЭЗ РУ подтверждает высокую эффективность этого механизма для развития экономики региона. Так, ООО «Семенные Глобальные Технологии» в ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» планирует создание уникального селекционно-семеноводческого центра по приоритетному возделыванию семян сои и гороха, включающий в себя – селекцию, семеноводство, современный семенной завод. Заявленный объем инвестиций - 286,3 млн. рублей. Планируемое количество рабочих мест - 23.
ООО «Агро Альянс Липецк» в ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» планирует создание современного технологичного тепличного комплекса общей производственной площадью 33,13 гектара. Реализации проекта в соответствии с бизнес-планом пройдет в три этапа: 2017-2018 годы, 2019-2022-й и 2023-2025-й. Заявленный объем инвестиций - 7,2 млрд. рублей. Планируемое количество рабочих мест - 443.
На территории ОЭЗ РУ АПТ «Измалково» ООО «ЛИМАК-Агро» строит комплекс производств по хранению и переработке зерна емкостью 40 тыс. тонн (элеватор). Заявленный объем инвестиций – 577,86 млн рублей. Планируемое количество рабочих мест - 59.
ОЭЗ РУ ТВТ «Липецк-Технополюс» пополнили четыре участника. Из них ООО «ИнтерЭкоТехнологии» подготовило проект по разработке комплектующих для производства светильников. В том числе запланировано внедрение микросборочного производства светодиодов для реализации на рынках РФ и ближнего зарубежья. Заявленный объём инвестиций – 70 млн рублей. Планируемое количество рабочих мест - 46.
ООО «Утилизация оргтехники» будет создавать производство гранул АБС и 3D нити АБС путем переработки утилизированной оргтехники с применением инновационных решений для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Заявленный объём инвестиций – 3 млн рублей. Планируемое количество рабочих мест - 6.
ООО «МедСофт» реализует проект по разработке комплексной медицинской информационной системы «Квазар» для автоматизации деятельности региональных органов здравоохранения и актуализации располагаемой ими информации в целях оказания медицинских услуг населению региона. Заявленный объем инвестиций - 12,6 млн рублей, планируемое количество рабочих мест - 15.
ООО «ПРИОРИТЕТ» будет производить комплектующие для систем автономного видеонаблюдения «Сезам» с улучшенными технико-внедренческими свойствами на основе инновационных элементов и решений. Заявленный объем инвестиций - 10 млн рублей, планируемое количество рабочих мест - 7.
Приход новых участников в ОЭЗ РУ решит важнейшую задачу – обеспечит занятость большого числа жителей региона, позволит ликвидировать неэффективные производства и открыть современные высокотехнологичные. Общий объем заявленных инвестиций по планируемым проектам составляет 8,1 млрд. рублей. Будет создано 600 рабочих мест.
«Принцип доверительного отношения и уважения к представителям бизнеса стал основой создания в Липецкой области благоприятного инвестиционного климата, - подчеркивает глава региона Олег Королёв. - Этому также способствовала трехуровневая система привлечения инвестиций, являющаяся одной из лучших практик управления региональной экономикой».
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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