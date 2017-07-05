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Объем заявленных инвестиций в ОЭЗ РУ превысил 100 млрд рублей

15:23 5 Июля 2017 Экономика
Очередные семь заявок на получение статуса участника особых экономических зон регионального уровня одобрены на состоявшемся сегодня заседании Наблюдательного совета ОЭЗ РУ, которое провел первый заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко. Открывая заседание, он отметил, что объем заявленных инвестиций в ОЭЗ РУ превысил 100 млрд рублей, и это своеобразный исторический рубеж. «В десяти экономических зонах регионального уровня различного типа на 1 июня фактически освоено 40 миллиардов рублей», - добавил Юрий Божко.

Постоянный интерес инвесторов к ОЭЗ РУ подтверждает высокую эффективность этого механизма для развития экономики региона. Так, ООО «Семенные Глобальные Технологии» в ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» планирует создание уникального селекционно-семеноводческого центра по приоритетному возделыванию семян сои и гороха, включающий в себя – селекцию, семеноводство, современный семенной завод. Заявленный объем инвестиций - 286,3 млн. рублей. Планируемое количество рабочих мест - 23.

ООО «Агро Альянс Липецк» в ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» планирует создание современного технологичного тепличного комплекса общей производственной площадью 33,13 гектара. Реализации проекта в соответствии с бизнес-планом пройдет в три этапа: 2017-2018 годы, 2019-2022-й и 2023-2025-й. Заявленный объем инвестиций - 7,2 млрд. рублей. Планируемое количество рабочих мест - 443.

На территории ОЭЗ РУ АПТ «Измалково» ООО «ЛИМАК-Агро» строит комплекс производств по хранению и переработке зерна емкостью 40 тыс. тонн (элеватор). Заявленный объем инвестиций – 577,86 млн рублей. Планируемое количество рабочих мест - 59.

ОЭЗ РУ ТВТ «Липецк-Технополюс» пополнили четыре участника. Из них ООО «ИнтерЭкоТехнологии» подготовило проект по разработке комплектующих для производства светильников. В том числе запланировано внедрение микросборочного производства светодиодов для реализации на рынках РФ и ближнего зарубежья. Заявленный объём инвестиций – 70 млн рублей. Планируемое количество рабочих мест - 46.

ООО «Утилизация оргтехники» будет создавать производство гранул АБС и 3D нити АБС путем переработки утилизированной оргтехники с применением инновационных решений для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Заявленный объём инвестиций – 3 млн рублей. Планируемое количество рабочих мест - 6.

ООО «МедСофт» реализует проект по разработке комплексной медицинской информационной системы «Квазар» для автоматизации деятельности региональных органов здравоохранения и актуализации располагаемой ими информации в целях оказания медицинских услуг населению региона. Заявленный объем инвестиций - 12,6 млн рублей, планируемое количество рабочих мест - 15.

ООО «ПРИОРИТЕТ» будет производить комплектующие для систем автономного видеонаблюдения «Сезам» с улучшенными технико-внедренческими свойствами на основе инновационных элементов и решений. Заявленный объем инвестиций - 10 млн рублей, планируемое количество рабочих мест - 7.

Приход новых участников в ОЭЗ РУ решит важнейшую задачу – обеспечит занятость большого числа жителей региона, позволит ликвидировать неэффективные производства и открыть современные высокотехнологичные. Общий объем заявленных инвестиций по планируемым проектам составляет 8,1 млрд. рублей. Будет создано 600 рабочих мест.

«Принцип доверительного отношения и уважения к представителям бизнеса стал основой создания в Липецкой области благоприятного инвестиционного климата, - подчеркивает глава региона Олег Королёв. - Этому также способствовала трехуровневая система привлечения инвестиций, являющаяся одной из лучших практик управления региональной экономикой».
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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