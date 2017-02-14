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Источник: ТРК "Липецкое время"

Пасеки, личные подсобные хозяйства, кооперативы и крупные заводы. Свою продукцию на выставке показали более 30 предприятий Елецкого, Становлянского и Измалковского районов. Гостей встречали не только душистым хлебом, но и медом. На правах принимающей стороны становлянцы до начала совещания вручили Олегу Королёву необычный подарокТему Года экологии на этом совете не затрагивали, анализировали инвестиционные процессы. Их объемы на душу населения в Елецком и Становлянском районах с 2007 года увеличились в 37 и 20 раз. При этом ельчане долго были среди аутсайдеров, но, поработав с инвесторами, смогли занять место в первой десятке. С 2016 года в Елецком района ведутся работы по строительству инфраструктуры второго участка ОЭЗ «Липецк».На заседании административного совета кооперативам было уделено особое внимание. И здесь в отстающих оказался Становлянский район. Олег Королёв настоятельно порекомендовал эту проблему решить.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".