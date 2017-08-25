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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Елец промышленный". Журналистам региона показали ведущие предприятия древнего города. Каждое из них зарекомендовало себя конкурентоспособным как в масштабах области, так и страны. Растут объёмы выпуска продукции, ставку делают на инновации и собственные разработки. За два последних года таких товаров отгружено на 1,5 миллиарда рублей.Предприятие «Энергия». Даже аккредитованных журналистов сюда пускают строго по паспортам. В чём причина? Всё просто. Здесь производят автономные источники тока. Есть и секретные разработки. А покупают их помимо прочих Министерство обороны, Роскосмос, МВД. 400 видов изделий для ракетных комплексов, авиации, флота, медицинской и радиотехники, систем пожаротушения и сигнализации. Под одной крышей выполняют военные спецзаказы и делают «мирные» батарейки.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".