Промышленные предприятия Ельца успешно конкурируют в масштабах страны
16:57 25 Августа 2017 Экономика
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Предприятие «Энергия». Даже аккредитованных журналистов сюда пускают строго по паспортам. В чём причина? Всё просто. Здесь производят автономные источники тока. Есть и секретные разработки. А покупают их помимо прочих Министерство обороны, Роскосмос, МВД. 400 видов изделий для ракетных комплексов, авиации, флота, медицинской и радиотехники, систем пожаротушения и сигнализации. Под одной крышей выполняют военные спецзаказы и делают «мирные» батарейки.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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