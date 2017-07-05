Семь новых резидентов войдут в ОЭЗ регионального типа
16:47 5 Июля 2017 Экономика
Все проекты интересные, прошли тщательный анализ. Сегодня состоялась презентация. Новые инвесторы обеспечат более 600 рабочих мест. В Измалково начнется строительство современного элеватора по хранению и переработке зерна емкостью 40 тысяч тонн. А в ОЭЗ «Липецк-Технополюс» появятся предприятия по утилизации оргтехники и производству деталей для светильников.
Юрий Божко, первый заместитель главы администрации Липецкой области: "Сегодня у нас в какой-то мере исторический совет, потому что мы перевалим 100-миллиардный рубеж инвестиций. И на 1 июня уже 40 миллиардов освоено. Мы идем в хорошем ключе. ОЭЗ РУ пользуются спросом".
В особой зоне Хлевенского района уже этим летом начнется строительство семеноводческого центра. На его территории будет завод и лаборатория по созданию новых сортов сои, гороха и бобов. По соседству возведут высокотехнологичный тепличный комплекс площадью более 30 гектаров. Заявленный объем инвестиций - более 7 миллиардов рублей. На предприятии организуют более 400 новых рабочих мест.
Рамиз Шабанов, коммерческий директор тепличного комплекса: "Во-первых, расположение очень удобное, на трассе М-4, во-вторых, климатическая зона, количество солнечных дней. Мы собираемся организовать современный тепличный комплекс. Как раз ждали сегодняшнего дня, подписываем договор с корпорацией развития. Буквально на следующей неделе начнется строительство".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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