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Источник: ТРК "Липецкое время"

В регионе появится промышленный технопарк "Миллениум". Работать он будет на базе завода "Генборг" в Усманском районе. Меморандум о его создании подписали в рамках совещания по итогам развития промышленности за первое полугодие. В Усманском районе его провел глава региона Олег Королёв.Этот меморандум даст новый импульс развитию промышленности региона. Самые инновационные предприятия объединят свои силы, чтобы создавать продукцию нового поколения. На площадке завода "Генборг" заработает первый в области промышленный технопарк «Миллениум». Он объединит десяток предприятий, и не только Липецкой области.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".