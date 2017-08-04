Технопарк "Миллениум" будет работать на базе завода "Генборг"
18:55 4 Августа 2017 Экономика
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Этот меморандум даст новый импульс развитию промышленности региона. Самые инновационные предприятия объединят свои силы, чтобы создавать продукцию нового поколения. На площадке завода "Генборг" заработает первый в области промышленный технопарк «Миллениум». Он объединит десяток предприятий, и не только Липецкой области.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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