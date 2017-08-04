link
Сегодня

Технопарк "Миллениум" будет работать на базе завода "Генборг"

18:55 4 Августа 2017 Экономика
Технопарк "Миллениум" будет работать на базе завода "Генборг"
Загрузка плеера
В регионе появится промышленный технопарк "Миллениум". Работать он будет на базе завода "Генборг" в Усманском районе. Меморандум о его создании подписали в рамках совещания по итогам развития промышленности за первое полугодие. В Усманском районе его провел глава региона Олег Королёв.

Этот меморандум даст новый импульс развитию промышленности региона. Самые инновационные предприятия объединят свои силы, чтобы создавать продукцию нового поколения. На площадке завода "Генборг" заработает первый в области промышленный технопарк «Миллениум». Он объединит десяток предприятий, и не только Липецкой области.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 63
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:55
Технопарк "Миллениум" будет работать на базе завода "Генборг"
18:44
В области проходит форум "Доступный Фест"
18:19
Уже 20% школ региона прошли проверку пожарной безопасности
18:18
Аграрии региона готовятся к уборке сахарной свеклы
18:04
Участников масштабного велофестиваля ждут необычные соревнования
17:15
В Лебедянском районе откроют новый Дом культуры
17:10
Китайская делегация посетила Липецкую область
16:31
Липецкие школы проверяют инспекторы МЧС
16:24
На улице Ангарской скоро сдадут еще один многоквартирный дом
16:17
Людей для поисков пенсионера в Липецке катастрофически не хватает
16:14
Пребывание липчан в лесах ограничено до 23 августа
16:05
В Липецке объявили войну автохамам
15:10
В Нижнем парке пройдет фотоквест
14:46
Минтруд спрашивает у россиян, как повысить рождаемость
14:32
Птицефабрика «Задонская» должна своим работникам 1,7 млн рублей
13:36
В Липецкой области создадут промышленный технопарк "Миллениум"
12:39
Переселенцы из ветхого жилья получили новые квартиры
12:38
В Ельце к сентябрю сдадут 34 дороги
12:29
Многодетной семье подарили автокресла
12:18
В регионе прогнозируют жаркие выходные
Вся лента новостей