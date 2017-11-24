link
Сегодня
Областной кадетский бал провели в Липецке
Проверка в школе села Ссёлки продолжается
Урожай свеклы в регионе уже превысил прошлогодние показатели
Память Героя России Олега Пешкова почтили в Липецке
Школу в Краснинском районе капитально отремонтировали за 3 месяца
Юные экологи региона знают, как сделать планету чище
Перебои со светом в части Липецка будут 5 дней
Зрителей "Будильника" ждет киберпонедельник
Герметичность систем отопления проверят на Соколе
Следователи проводят проверку по факту госпитализации школьников
Прокуратура области включилась в проверку инцидента в школе №35
Олег Королёв: Аграрный сектор стал самым инновационным и инвестиционно привлекательным
В областную больницу госпитализировано 28 школьников
Справедливороссы предлагают бесплатную реабилитацию для детей с сахарным диабетом
Липчанин предлагает усилить освещение на трассе Р-119

Урожай свеклы в регионе уже превысил прошлогодние показатели

16:49 24 Ноября 2017 Экономика
Урожай свеклы в регионе уже превысил прошлогодние показатели
Загрузка плеера
С полей региона убрали 5 млн тонн сахарной свёклы. Прошлогодний исторический рекорд будет побит. Уборка продолжается. В передовиках - Добринский район. Там убрали больше миллиона тонн свёклы при урожайности 427 ц/га. Самая высокая урожайность - в Чаплыгинском районе. Урожай 2017-го, по прогнозам, будет на 150 тысяч тонн больше, несмотря на весенние заморозки. 5-миллионный рубеж свекловоды преодолели именно сегодня, когда в регионе отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником аграриев региона поздравляли в областном центре культуры. Производственные рекорды не только у свекловодов, но и у хлеборобов. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 45 ц/га. Уже намолотили почти 3 млн тонн. Уборка кукурузы на зерно продолжается. Планируют собрать не менее 400 тысяч тонн зерна.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Сегодня агропромышленный комплекс Липецкой области является одним из самых лучших в России, а по главным показателям - эффективности, инвестиционной привлекательности, инновациям, технологиям — одним из лучших в Европе".
Количество показов: 66
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:32
Областной кадетский бал провели в Липецке
17:58
Память Героя России Олега Пешкова почтили в Липецке
17:08
Проверка в школе села Ссёлки продолжается
16:50
Школу в Краснинском районе капитально отремонтировали за 3 месяца
16:49
Урожай свеклы в регионе уже превысил прошлогодние показатели
16:45
Юные экологи региона знают, как сделать планету чище
16:17
Перебои со светом в части Липецка будут 5 дней
16:01
Зрителей "Будильника" ждет киберпонедельник
15:42
Герметичность систем отопления проверят на Соколе
15:22
Следователи проводят проверку по факту госпитализации школьников
15:02
Прокуратура области включилась в проверку инцидента в школе №35
14:37
Олег Королёв: Аграрный сектор стал самым инновационным и инвестиционно привлекательным
14:15
В областную больницу госпитализировано 28 школьников
12:53
Справедливороссы предлагают бесплатную реабилитацию для детей с сахарным диабетом
12:51
Опасный обгон чуть не закончился трагедией
12:50
Липчанин предлагает усилить освещение на трассе Р-119
12:49
Игорь Тиньков провел прием граждан
12:41
Массовое отравление детей в липецкой школе произошло из-за мобильного приложения
12:35
Будущие юристы обсудили проблему "серых" зарплат
12:27
В Липецке подморозит
Вся лента новостей