Урожай свеклы в регионе уже превысил прошлогодние показатели
16:49 24 Ноября 2017 Экономика
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Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Сегодня агропромышленный комплекс Липецкой области является одним из самых лучших в России, а по главным показателям - эффективности, инвестиционной привлекательности, инновациям, технологиям — одним из лучших в Европе".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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