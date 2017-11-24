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Источник: ТРК "Липецкое время"

С полей региона убрали 5 млн тонн сахарной свёклы. Прошлогодний исторический рекорд будет побит. Уборка продолжается. В передовиках - Добринский район. Там убрали больше миллиона тонн свёклы при урожайности 427 ц/га. Самая высокая урожайность - в Чаплыгинском районе. Урожай 2017-го, по прогнозам, будет на 150 тысяч тонн больше, несмотря на весенние заморозки. 5-миллионный рубеж свекловоды преодолели именно сегодня, когда в регионе отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником аграриев региона поздравляли в областном центре культуры. Производственные рекорды не только у свекловодов, но и у хлеборобов. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 45 ц/га. Уже намолотили почти 3 млн тонн. Уборка кукурузы на зерно продолжается. Планируют собрать не менее 400 тысяч тонн зерна.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Сегодня агропромышленный комплекс Липецкой области является одним из самых лучших в России, а по главным показателям - эффективности, инвестиционной привлекательности, инновациям, технологиям — одним из лучших в Европе".