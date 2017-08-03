В Лебедянском районе проходит совещание по уборке урожая и использованию современной техники
11:00 3 Августа 2017 Экономика
В этом сезоне их используют впервые. Солома будет удерживать влагу в земле и использоваться как удобрение. Поле будут перепахивать вместе с ней.
Заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев отметил, что сейчас идеальные погодные условия для уборки урожая. При такой температуре и влажности аграрии должны закончить уборку за 12 дней. Для этого один комбайн должен обрабатывать минимум 30 гектаров в день.
Сейчас средняя урожайность по области - 45 центнеров с гектара.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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