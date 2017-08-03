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В Лебедянском районе началось выездное заседание штаба по уборке урожая. Руководители хозяйств и заместители глав районов во главе с Николаем Тагинцевым оценили новые жатки для комбайнов.В этом сезоне их используют впервые. Солома будет удерживать влагу в земле и использоваться как удобрение. Поле будут перепахивать вместе с ней.Заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев отметил, что сейчас идеальные погодные условия для уборки урожая. При такой температуре и влажности аграрии должны закончить уборку за 12 дней. Для этого один комбайн должен обрабатывать минимум 30 гектаров в день.Сейчас средняя урожайность по области - 45 центнеров с гектара.