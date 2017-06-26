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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Деревня — душа России". Под таким девизом прошёл IX Всероссийский форум «Ты предприниматель». Главная тема — комплексное развитие территорий через малый бизнес и кооперацию. Участие в форуме приняли более 500 человек. Это молодые предприниматели со всего региона и из разных уголков страны. Площадкой для форума стал Данковский район. Для участников организовали экскурсии на предприятия малого и среднего бизнеса, показали успешные кооперативы. Один из них — «Сыр-Бор» в деревне Масловка. Здесь начинающие предприниматели отведали настоящий французский сыр и пообщались с сыроделом Владимиром Боревым. Его бизнесу полтора года. За это время сыр из Масловки стал известен на всю страну. А Борев строит новые планы. Хочет создать ассоциацию сыроделов региона и открыть липецкий сырный дом.Владимир Борев, сыродел: "Мы придумали себе такой лозунг «Липецкая область — сырная провинция России». Пока это ещё достаточно спорно, достаточно смело, но я абсолютно уверен: если мы объединим усилия всех, кто делает сыр в Липецкой области сегодня, а сегодня, я уверен, в каждом районе есть своя сыроварня, простое объединение уже может дать тот эффект, который наш лозунг воплотит в жизнь".Сырных дел мастеров в Липецкой области и впрямь хватает - Добринский район, Чаплыгинский, Липецкий. Сыр французский, итальянский, кавказский. Лучшие образцы предприниматели представили на выставке-ярмарке. Перспективы развития бизнеса на селе обсуждали уже в рамках панельной дискуссии, в ходе которой начинающие предприниматели могли задать вопросы главе региона Олегу Королёву. Обсуждали рынки сбыта, меры поддержки и другие актуальные вопросы. Сегодня молодёжь Липецкой области не бежит из села. И не только потому, что есть условия для создания своего дела. Комфортные условия для жизни созданы как в городах, так и в небольших сёлах.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "В каждом сельском районе плавательный бассейн. Каждое село с природным газом, с муниципальным транспортом, с больницей, с фельдшерско-акушерскими пунктами, которые единственные Липецкая область. Построим ещё 35 сельских амбулаторий и закроем эту проблему. Для нас развитие территории — это стратегия, это заданность, это продуманность".Ольга Ухалина, заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ: "Липецкая область демонстрирует пример качественного развития сельских территорий. Здесь пример того, как можно грамотно, качественно, устойчиво реализовывать те меры, которые предоставляет центр, те меры, которые поддерживаются на федеральном уровне. Мы очень рады, что такие примеры есть, мы готовы приезжать, готовы вам содействовать".