link
Сегодня

В Липецкой области подводят итоги работы промышленников в 1 полугодии

12:00 4 Августа 2017 Экономика
В Усманском районе, на заводе "Генборг" проходит семинар-совещание, посвящённый итогам работы промышленного комплекса в 1 полугодии 2017 года. В эти минуты его проводит глава Липецкой области Олег Королёв.

С основным докладом выступил начальник регионального управления инновационной и промышленной политики Алексей Щедров. По итогам первого полугодия промышленность Липецкой области показала темпы роста выше среднероссийских. Отгружено промышленной продукции на сумму 311,8 млрд рублей, товаров инновационного характера - на 22,4 млрд. руб.

«Сегодня в регионе высокие темпы развития промышленности, - отметил глава региона Олег Королёв. – Необходимо их сохранять и наращивать, увеличивая долю инновационной продукции».

В эти минуты совещание продолжается, выступает генеральный директор ОАО "Корпорация Развития" Александр Рясков.
Количество показов: 43
Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

12:18
В Липецкой области прогнозируют жаркие выходные
12:00
В Липецкой области подводят итоги работы промышленников в 1 полугодии
11:36
Студентка из Липецкой области приняла участие во всероссийском фестивале
11:27
В Липецкой области планируют производить инулин
10:57
Без воды останутся 3 улицы Липецка
10:21
Квитанции ФКР теперь будут с QR-код
10:12
На трассе "Дон" погибли 3 человека
10:05
Молодые аграрии региона могут принять участие во всероссийском форуме
09:47
В Липецкой области руководитель агрофирмы задолжал сотрудникам более 900 тысяч рублей
09:13
Малиновый звон услышат гости фестиваля в Лев-Толстовском районе

03.08.2017

18:37
В Липецке планируют развивать магазины шаговой доступности
17:39
Липчане спасаются от жары даже на закрытых пляжах
17:23
Олег Королёв упрочил позиции в медиарейтинге
17:00
В Липецкой области открылся «Доступный Фест»
16:47
В Лебедянском районе комбайнеры опробуют новые жатки для зерновых
16:21
Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на здоровье детей
16:04
Мемориальные доски липецким Героям России открыли в Дагестане
15:36
Липецкие металлурги удостоены госнаград
15:08
Спасатели Липецка предупреждают о грозе
14:56
Остановку "Трубный завод" в Липецке переименуют
Вся лента новостей