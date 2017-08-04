В Липецкой области подводят итоги работы промышленников в 1 полугодии
12:00 4 Августа 2017 Экономика
С основным докладом выступил начальник регионального управления инновационной и промышленной политики Алексей Щедров. По итогам первого полугодия промышленность Липецкой области показала темпы роста выше среднероссийских. Отгружено промышленной продукции на сумму 311,8 млрд рублей, товаров инновационного характера - на 22,4 млрд. руб.
«Сегодня в регионе высокие темпы развития промышленности, - отметил глава региона Олег Королёв. – Необходимо их сохранять и наращивать, увеличивая долю инновационной продукции».
В эти минуты совещание продолжается, выступает генеральный директор ОАО "Корпорация Развития" Александр Рясков.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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