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Источник: собственная информация

В ходе совещания, которое проходит в Усманском районе, было подписано соглашение о сотрудничестве администрации Липецкой области и Фонда развития промышленности, а также соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ ППТ "Липецк" и Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков.Управляющая компания станкостроительного кластера "Липецкмаш" и Липецкий технический университет договорились о создании научно-технологического центра. Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков подписали меморандум с ООО "Генборг" о создании промышленного технопарка "Миллениум".Работать новый технопарк будет на базе завода "Генборг" в Усманском районе. Он является успешным примером промышленной кооперации. Для производства двигателей используют сталь НЛМК, а корпусы отливают на заводе "Свободный сокол". Теперь на площадке "Генборга" будут работать предприятия, производящие комплектующие для электродвигателей.Также на совещании объявили и о создании в области научно-технического центра станкостроения. Соглашение подписал ректор политехнического университета Анатолий Погодаев и руководитель станкостроительного кластера "Липецкмаш".Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Технопарков много, но от них должен быть толк. И нужны конкретные предприятия. Мы в общей сложности ввели в эксплуатацию 116 крупных и средних заводов. Мы всегда шли с ростом. Особенно в инновационном развитии. Поэтому мы, липчане, к этому полностью готовы".