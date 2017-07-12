В Липецкой области вырос объем ввода жилья
12:53 12 Июля 2017 Экономика
Жители региона за счет собственных и заемных средств построили 333,6 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 70,5 процентов от общего объема жилья, введенного в январе-июне 2017 года. По сравнению с предыдущим годом ввод индивидуального жилья увеличился на 22,2 тыс. квадратных метров. В расчете на 1000 человек в целом по области в январе-июне нынешнего года построено 409 квадратных метров жилья.
"В регионе созданы все условия для того, чтобы граждане могли построить своими силами или приобрести более комфортное жилье, - неоднократно отмечал глава администрации Липецкой области Олег Королёв. - Улучшение жилищных условий - одна из важнейших составляющих работы органов власти по повышению качества жизни человека".
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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