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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

В январе-июне 2017 года в Липецкой области построено 1851 жилое здание, в целом это 4090 квартир. Общая площадь введенных в эксплуатацию домов составила 472,9 тыс. квадратных метров, что составляет 105,6% к уровню января-июня 2016.Жители региона за счет собственных и заемных средств построили 333,6 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 70,5 процентов от общего объема жилья, введенного в январе-июне 2017 года. По сравнению с предыдущим годом ввод индивидуального жилья увеличился на 22,2 тыс. квадратных метров. В расчете на 1000 человек в целом по области в январе-июне нынешнего года построено 409 квадратных метров жилья."В регионе созданы все условия для того, чтобы граждане могли построить своими силами или приобрести более комфортное жилье, - неоднократно отмечал глава администрации Липецкой области Олег Королёв. - Улучшение жилищных условий - одна из важнейших составляющих работы органов власти по повышению качества жизни человека".