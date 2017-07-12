link
Сегодня

В Липецкой области вырос объем ввода жилья

12:53 12 Июля 2017 Экономика
В январе-июне 2017 года в Липецкой области построено 1851 жилое здание, в целом это 4090 квартир. Общая площадь введенных в эксплуатацию домов составила 472,9 тыс. квадратных метров, что составляет 105,6% к уровню января-июня 2016.

Жители региона за счет собственных и заемных средств построили 333,6 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 70,5 процентов от общего объема жилья, введенного в январе-июне 2017 года. По сравнению с предыдущим годом ввод индивидуального жилья увеличился на 22,2 тыс. квадратных метров. В расчете на 1000 человек в целом по области в январе-июне нынешнего года построено 409 квадратных метров жилья.

"В регионе созданы все условия для того, чтобы граждане могли построить своими силами или приобрести более комфортное жилье, - неоднократно отмечал глава администрации Липецкой области Олег Королёв. - Улучшение жилищных условий - одна из важнейших составляющих работы органов власти по повышению качества жизни человека".
Количество показов: 70
Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

12:53
В Липецкой области вырос объем ввода жилья
12:44
Ко Дню города в Данкове появится новый сквер
12:37
Ельчанин организовал продажу наркотиков через Интернет
12:32
Первый электробус готовится к выезду в город
12:21
Более 600 металлургов НЛМК получат награды
12:06
Липчан предупреждают о порывистом ветре и грозе
11:47
На трассе "Дон" 25-летняя девушка не справилась с мотоциклом
11:19
В Усманском районе раскрыли убийство
10:56
В Липецке действуют госпрограммы по обеспечению горожан жильем
10:21
Жительница Задонского района попалась на выращивании мака
10:12
Перебои со светом в частном секторе Липецка будут несколько дней
10:04
Липецк готовится ко Дню города
10:01
Перебои с водой будут на 3 улицах Липецка
09:59
За ущерб окружающей среде нарушитель заплатил более 1 млн рублей
09:41
Начинающих и опытных рыбаков ждут на фестивале «Донской бирючок»
09:29
Лермонтовские чтения вновь пройдут в Липецкой области
09:14
Фестиваль варенья состоится в Липецкой области

11.07.2017

18:08
Генеральную уборку провели в садоводстве «Дачный-1»
17:51
Липецкий горсовет решал проблему подтопления Опытной станции
17:33
Ремонт Советской вышел на финишную прямую
Вся лента новостей