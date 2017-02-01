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Источник: ТРК "Липецкое время"

Областной бюджет стал больше на 917 миллионов рублей. В региональную казну деньги поступили из федерального центра.Сегодня на комитете по экономике в облсовете депутаты обсудили, куда направить средства. Почти 600 млн рублей пойдут на реализацию 4 целевых программ. Профинансировать планируют развитие туризма, спорта, водохозяйственный комплекс и программу "Жилище". Последняя, кстати, предполагает строительство школы с бассейном в микрорайоне "Елецкий" на 800 мест.Василий Мурузов, председатель комитета по экономике Липецкого областного Совета депутатов: "Будет направлено на развитие АПК 209 миллионов рублей, на выплату пособия на рождение третьего и последующих детей будет направлено 235 миллионов рублей. На развитие программы комфортной городской среды будет направлено 170 миллионов рублей. Они пойдут на благоустройство наших дворов".Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".