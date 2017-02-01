В мкр "Елецкий" построят школу с бассейном
12:23 1 Февраля 2017 Экономика
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Сегодня на комитете по экономике в облсовете депутаты обсудили, куда направить средства. Почти 600 млн рублей пойдут на реализацию 4 целевых программ. Профинансировать планируют развитие туризма, спорта, водохозяйственный комплекс и программу "Жилище". Последняя, кстати, предполагает строительство школы с бассейном в микрорайоне "Елецкий" на 800 мест.
Василий Мурузов, председатель комитета по экономике Липецкого областного Совета депутатов: "Будет направлено на развитие АПК 209 миллионов рублей, на выплату пособия на рождение третьего и последующих детей будет направлено 235 миллионов рублей. На развитие программы комфортной городской среды будет направлено 170 миллионов рублей. Они пойдут на благоустройство наших дворов".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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