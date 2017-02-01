link
Сегодня
В текущем году в многоэтажках Липецка заменят более 50 лифтов
Липчане чаще других покупали в январе полисы ОСАГО через Интернет
В областной детской больнице откроется новое отделение онкологии
Липецкие пары в ЗАГСе общаются с психологом
В областной администрации состоялось заседание антитеррористической комиссии
Температура воздуха в Липецке вновь понизится
В Липецкой области изменят критерии отбора инновационных проектов
Депутаты облсовета предлагают вывести госаптеки из контрактной системы закупок
"Липецкое время" теперь всегда на 21-й кнопке
О перебоях в подаче отопления липчане могут сообщить по телефонам "горячей линии"
Калининградские летчики осваивают Су-30СМ в Липецке
В мкр "Елецкий" построят школу с бассейном
Перебои с водой в Липецке будут 2 февраля
О работе ДОСААФ - в эфире "Липецк FM"
Начальник почтового отделения в Липецкой области подозревается в хищении денег

В мкр "Елецкий" построят школу с бассейном

12:23 1 Февраля 2017 Экономика
В мкр "Елецкий" построят школу с бассейном
Загрузка плеера
Областной бюджет стал больше на 917 миллионов рублей. В региональную казну деньги поступили из федерального центра.

Сегодня на комитете по экономике в облсовете депутаты обсудили, куда направить средства. Почти 600 млн рублей пойдут на реализацию 4 целевых программ. Профинансировать планируют развитие туризма, спорта, водохозяйственный комплекс и программу "Жилище". Последняя, кстати, предполагает строительство школы с бассейном в микрорайоне "Елецкий" на 800 мест.

Василий Мурузов, председатель комитета по экономике Липецкого областного Совета депутатов: "Будет направлено на развитие АПК 209 миллионов рублей, на выплату пособия на рождение третьего и последующих детей будет направлено 235 миллионов рублей. На развитие программы комфортной городской среды будет направлено 170 миллионов рублей. Они пойдут на благоустройство наших дворов".

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 514
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

16:45
В текущем году в многоэтажках Липецка заменят более 50 лифтов
15:48
Липчане чаще других покупали в январе полисы ОСАГО через Интернет
15:43
В областной детской больнице откроется новое отделение онкологии
15:32
Липецкие пары в ЗАГСе общаются с психологом
15:17
В областной администрации состоялось заседание антитеррористической комиссии
14:53
Температура воздуха в Липецке вновь понизится
14:40
В Липецкой области изменят критерии отбора инновационных проектов
14:23
Депутаты облсовета предлагают вывести госаптеки из контрактной системы закупок
12:43
"Липецкое время" теперь всегда на 21-й кнопке
12:34
О перебоях в подаче отопления липчане могут сообщить по телефонам "горячей линии"
12:30
Калининградские летчики осваивают Су-30СМ в Липецке
12:23
В мкр "Елецкий" построят школу с бассейном
11:40
Перебои с водой в Липецке будут 2 февраля
11:23
О работе ДОСААФ - в эфире "Липецк FM"
10:58
Начальник почтового отделения в Липецкой области подозревается в хищении денег
10:44
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Липецке
10:22
Несколько улиц Липецка останутся без воды
09:42
Шесть человек пострадали в Липецке в ДТП
09:36
"Лыжня России" пройдет в Липецкой области 11 февраля
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
Вся лента новостей