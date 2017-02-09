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Источник: ТРК "Липецкое время"

В ОЭЗ «Липецк» заработали в тестовом режиме два новых завода, принадлежащих компаниям "Виссманн" из Германии и концерну "Пи Пи Джи Индастри" из США. Предприятие компании "Виссманн Груп" является одним из ведущих в мире производителей систем отопления и охлаждения, а также промышленных установок. На первой очереди завода будут работать около 150 человек.Немецкий инвестор вложит в развитие своего российского актива более миллиарда рублей инвестиций. Американское предприятие "Пи Пи Джи Индастри" заявило об инвестициях под два миллиарда рублей. В настоящее время первая партия продукции - краски, покрытия, химические соединения для автомобильной и судостроительной промышленности - отправлена на сертификацию. На заводе организуют 200 рабочих мест. Всего до конца года в зоне заработают ещё 6-7 отечественных и зарубежных предприятий.