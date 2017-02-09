В ОЭЗ «Липецк» заработали два новых завода
12:10 9 Февраля 2017 Экономика
Немецкий инвестор вложит в развитие своего российского актива более миллиарда рублей инвестиций. Американское предприятие "Пи Пи Джи Индастри" заявило об инвестициях под два миллиарда рублей. В настоящее время первая партия продукции - краски, покрытия, химические соединения для автомобильной и судостроительной промышленности - отправлена на сертификацию. На заводе организуют 200 рабочих мест. Всего до конца года в зоне заработают ещё 6-7 отечественных и зарубежных предприятий.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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