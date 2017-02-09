link
Сегодня
В Липецкой области изменились критерии отбора инвестпроектов
В развитии инвестиционных процессов лидирует Грязинский район
Проблемы регионального ТВ обсудили в Совете Федерации
Липецкая область – вторая в России по выпуску продукции обрабатывающих производств
Столичные звезды на липецкой сцене исполнили оперу "Князь Игорь"
Дома культуры в 2017 году построят в 10 районах Липецкой области
В ОЭЗ «Липецк» заработали два новых завода
За самовольное подключение к сети газоснабжения липчане заплатят 4,5 млн рублей
Липчане вместе со всей страной встанут на лыжи
Творческий коллектив оперы «Легенда о граде Ельце» получит правительственную премию
Открыт прием заявок на участие в молодежном фестивале
В Липецке начался очный этап конкурса «Учитель года»
Хоккейный турнир памяти Героя России состоится в Липецке
В Ельце пенсионер сбил подростка
Первые квартиры в Липецкой области в 2017 году сироты получат весной

В развитии инвестиционных процессов лидирует Грязинский район

14:53 9 Февраля 2017 Экономика
В регионе продолжается серия административных советов. Сегодня итоги социально-экономического развития подводят в Грязях. Здесь собрались представители Грязинского, Липецкого и Задонского районов.

Заместитель главы региона Андрей Козодеров представил краткий обзор основных достижений в экономике и социальной сфере всех трех районов за последние 10 лет. Одной из главных тем стало развитие инвестиционных процессов. Отмечалось, что лидирует здесь Грязинский район, на территории которого действует ОЭЗ «Липецк». Липецкий район также входит в число  активных территорий, где реализовано значительное число крупных инвестиционных проектов.

Задонский район сумел преодолеть отставание, возникшее в 2010-11 годах. Привлечены крупные инвесторы в сельское хозяйство и началась реализация крупных проектов в сфере туризма и рекреации. Объем инвестиций на душу населения вырос в 8 раз.

За 10 лет в экономику Грязинского района инвестировано 61,5 млрд руб. (без учета ОЭЗ «Липецк» - 36,1 млрд руб.), Липецкого –33 млрд руб., Задонского – 16,6 млрд руб.
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) за 10 лет вырос (в действующих ценах) в Грязинском районе в  почти в 8 раз, в Липецком – в 5 раз, в Задонском – в 7 раз.

В прошедшем году итоги социально-экономического развития Грязинского, Задонского и  Липецкого районов в целом имеют позитивные тенденции. «Необходимо глубоко проанализировать развитие муниципалитетов для того, чтобы и в дальнейшем соответствовать вызовам времени», - отметил глава региона Олег Королёв.
Количество показов: 92
Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

15:10
В Липецкой области изменились критерии отбора инвестпроектов
14:53
В развитии инвестиционных процессов лидирует Грязинский район
14:43
Проблемы регионального ТВ обсудили в Совете Федерации
14:18
Липецкая область – вторая в России по выпуску продукции обрабатывающих производств
14:15
Температура в Липецке продолжит повышаться
12:45
Столичные звезды на липецкой сцене исполнили оперу "Князь Игорь"
12:27
Дома культуры в 2017 году построят в 10 районах Липецкой области
12:10
В ОЭЗ «Липецк» заработали два новых завода
12:04
За самовольное подключение к сети газоснабжения липчане заплатят 4,5 млн рублей
12:01
Липчане вместе со всей страной встанут на лыжи
11:45
Творческий коллектив оперы «Легенда о граде Ельце» получит правительственную премию
11:09
Открыт прием заявок на участие в молодежном фестивале
10:17
В Липецке начался очный этап конкурса «Учитель года»
09:51
Хоккейный турнир памяти Героя России состоится в Липецке
09:39
В Ельце пенсионер сбил подростка
09:32
Первые квартиры в Липецкой области в 2017 году сироты получат весной
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Детсадовцам Липецкой области показывают экоспектакль
08:00
Липчан приглашают в "Теплый мир глиняной игрушки"
07:00
В юношеской библиотеке Липецка будут читать "Евгения Онегина"
Вся лента новостей