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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

В регионе продолжается серия административных советов. Сегодня итоги социально-экономического развития подводят в Грязях. Здесь собрались представители Грязинского, Липецкого и Задонского районов.Заместитель главы региона Андрей Козодеров представил краткий обзор основных достижений в экономике и социальной сфере всех трех районов за последние 10 лет. Одной из главных тем стало развитие инвестиционных процессов. Отмечалось, что лидирует здесь Грязинский район, на территории которого действует ОЭЗ «Липецк». Липецкий район также входит в число активных территорий, где реализовано значительное число крупных инвестиционных проектов.Задонский район сумел преодолеть отставание, возникшее в 2010-11 годах. Привлечены крупные инвесторы в сельское хозяйство и началась реализация крупных проектов в сфере туризма и рекреации. Объем инвестиций на душу населения вырос в 8 раз.За 10 лет в экономику Грязинского района инвестировано 61,5 млрд руб. (без учета ОЭЗ «Липецк» - 36,1 млрд руб.), Липецкого –33 млрд руб., Задонского – 16,6 млрд руб.Объем отгруженных товаров (работ, услуг) за 10 лет вырос (в действующих ценах) в Грязинском районе в почти в 8 раз, в Липецком – в 5 раз, в Задонском – в 7 раз.В прошедшем году итоги социально-экономического развития Грязинского, Задонского и Липецкого районов в целом имеют позитивные тенденции. «Необходимо глубоко проанализировать развитие муниципалитетов для того, чтобы и в дальнейшем соответствовать вызовам времени», - отметил глава региона Олег Королёв.