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Источник: ТРК "Липецкое время"

Первыми уборку начали в Грязинском районе. В числе передовиков - Добринский район. 127 тысяч гектаров засеяно свеклой. Уже сейчас на юге области корни весят по полкилограмма, их сахаристость - 16% и выше. Это значит, что с гектара получат сахара по 7-8 тонн.Уже завтра запустят Добринский сахарный завод, а в течение месяца - и все остальные. Предприятия прошли серьезную модернизацию, мощность увеличили почти в 3 раза. Область уверенно идет к выполнению задачи, поставленной 8 лет назад: получать с липецких полей не менее 800 тысяч тонн сахара. Напомним, в прошлом году липчане переработали 5,5 миллионов тонн сахарной свеклы.Олег Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области: "Запланировано переработать, по крайней мере на эту сумму заключены договора, порядка 6 млн тонн".Уборку свеклы ведут параллельно с уборкой зерновых. Комбайны прошли уже более половины площадей. Сушильное оборудование готово к приёму урожая и используется на полную мощность. На полях трудятся более 1600 собственных комбайнов. Еще около 300 единиц техники было привлечено из других регионов, поскольку из-за погодных условий страда в этом году началась поздно.Олег Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области: "На сегодняшний день уборка зерновых перевалила за экватор. В регионе намолотили больше миллиона восьмисот тысяч тонн зерна. Радует и урожайность - больше 47 центнеров с гектара, и качество хлеба - почти все зерно 3 и 4 класса. Начали уборку картофеля, начали уборку ранних овощей".