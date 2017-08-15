В регионе стартовала уборка сахарной свеклы
12:12 15 Августа 2017 Экономика
Уже завтра запустят Добринский сахарный завод, а в течение месяца - и все остальные. Предприятия прошли серьезную модернизацию, мощность увеличили почти в 3 раза. Область уверенно идет к выполнению задачи, поставленной 8 лет назад: получать с липецких полей не менее 800 тысяч тонн сахара. Напомним, в прошлом году липчане переработали 5,5 миллионов тонн сахарной свеклы.
Олег Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области: "Запланировано переработать, по крайней мере на эту сумму заключены договора, порядка 6 млн тонн".
Уборку свеклы ведут параллельно с уборкой зерновых. Комбайны прошли уже более половины площадей. Сушильное оборудование готово к приёму урожая и используется на полную мощность. На полях трудятся более 1600 собственных комбайнов. Еще около 300 единиц техники было привлечено из других регионов, поскольку из-за погодных условий страда в этом году началась поздно.
Олег Долгих, начальник управления сельского хозяйства Липецкой области: "На сегодняшний день уборка зерновых перевалила за экватор. В регионе намолотили больше миллиона восьмисот тысяч тонн зерна. Радует и урожайность - больше 47 центнеров с гектара, и качество хлеба - почти все зерно 3 и 4 класса. Начали уборку картофеля, начали уборку ранних овощей".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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