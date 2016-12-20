Все больше молодых людей в Липецкой области хотят открыть свое дело
18:21 20 Декабря 2016 Экономика
Загрузка плеера
В этом зале собрались предприниматели. У Оксаны Ростовой из Данковского района свой сельхозкооператив. После посещения курсов молодого кооператора девушка не только узнала много нового, но и решила развивать семейное дело.
Для того, чтобы молодёжь воплощала в жизнь свои планы, в Липецкой области созданы все условия. Год назад стартовал проект развития молодёжной кооперации.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 650
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|15:46
|15:36
|15:07
|14:30
|14:14
|13:44
|12:57
|12:50
|12:38
|12:35
|12:31
|11:51
|11:06
|11:00
|10:45
|10:06
|09:40
|08:45
|08:30
|08:00
Комментарии