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Все больше молодых людей в Липецкой области хотят открыть свое дело

18:21 20 Декабря 2016 Экономика
Все больше молодых людей в Липецкой области хотят открыть свое дело
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Одни выбирают коллективные формы и создают кооперативы, другим по душе индивидуальные бизнес-проекты. Об итогах и перспективах развития молодёжного предпринимательства говорили сегодня в рамках форума «Бизнес-ёлка». Он объединил около 300 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

В этом зале собрались предприниматели. У Оксаны Ростовой из Данковского района свой сельхозкооператив. После посещения курсов молодого кооператора девушка не только узнала много нового, но и решила развивать семейное дело.
Для того, чтобы молодёжь воплощала в жизнь свои планы, в Липецкой области созданы все условия. Год назад стартовал проект развития молодёжной кооперации.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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