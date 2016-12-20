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Источник: ТРК "Липецкое время"

Одни выбирают коллективные формы и создают кооперативы, другим по душе индивидуальные бизнес-проекты. Об итогах и перспективах развития молодёжного предпринимательства говорили сегодня в рамках форума «Бизнес-ёлка». Он объединил около 300 человек в возрасте от 14 до 30 лет.В этом зале собрались предприниматели. У Оксаны Ростовой из Данковского района свой сельхозкооператив. После посещения курсов молодого кооператора девушка не только узнала много нового, но и решила развивать семейное дело.Для того, чтобы молодёжь воплощала в жизнь свои планы, в Липецкой области созданы все условия. Год назад стартовал проект развития молодёжной кооперации.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".