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За урожаем на липецких полях будут следить дроны

16:59 12 Июля 2017 Экономика
За урожаем на липецких полях будут следить дроны
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3D-сканеры для промышленников и беспилотники для аграриев. В "Технопарке-Липецк" презентовали уникальные инновационные проекты.

Сделать копию любого предмета или даже человека. В век современных технологий стало возможно и такое. О 3D-сканерах говорят много, но в деле его липчанам показали впервые. Оператор ставит на площадку предмет или, к примеру, ассистента, проводит со всех сторон камерой - и цифровой макет готов. Процесс занимает полторы минуты. Отечественная разработка покорила, в первую очередь, машиностроителей, которые работают на дорогом импортном оборудовании. А это значит, что вышедшую из строя деталь можно будет заменить с меньшими затратами.

А другой инновационный проект заинтересовал аграриев. За урожаем на полях им предложили следить с помощью дронов.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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