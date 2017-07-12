За урожаем на липецких полях будут следить дроны
16:59 12 Июля 2017 Экономика
Загрузка плеера
Сделать копию любого предмета или даже человека. В век современных технологий стало возможно и такое. О 3D-сканерах говорят много, но в деле его липчанам показали впервые. Оператор ставит на площадку предмет или, к примеру, ассистента, проводит со всех сторон камерой - и цифровой макет готов. Процесс занимает полторы минуты. Отечественная разработка покорила, в первую очередь, машиностроителей, которые работают на дорогом импортном оборудовании. А это значит, что вышедшую из строя деталь можно будет заменить с меньшими затратами.
А другой инновационный проект заинтересовал аграриев. За урожаем на полях им предложили следить с помощью дронов.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов:
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|17:10
|16:59
|16:59
|16:50
|16:45
|16:32
|16:22
|15:49
|15:12
|14:54
|14:27
|14:22
|14:10
|12:53
|12:44
|12:37
|12:32
|12:21
|12:06
|11:47
Комментарии