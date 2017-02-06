Экологи проверили водоемы области на содержание кислорода
18:12 6 Февраля 2017 Экология
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Февраль и март — самые неблагоприятные месяцы для рыбы. Если лёд толстый, а сверху ещё и сугробы, то это гарантирует кислородное голодание подводным обитателям. Экологи держат руку на пульсе. В эту лабораторию пробы воды из прудов и рек везут со всей области. Специалисты определят содержание кислорода. Его в кубическом метре воды должно быть не меньше 8 миллиграммов.
Проблемы есть только в прудах Добровского района. Там рыбу спасают всем миром. Рыбаки, экологи и добровольцы сверлят лунки, в которые вставляют солому. Через нее кислород попадает в воду. Сотни таких лунок сделали и на Матырском водохранилище.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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