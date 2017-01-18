Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 189

Источник: ТРК "Липецкое время"

Прорубают лунки и заполняют их камышом и соломой.Так липецкие экологи спасают рыбу от замора. Такая ситуация повторяется каждую зиму, когда под слоем льда недостаточно воздуха.Сегодня кислородные процедуры экологи провели на Матырском водохранилище. Специалисты пробурили лунки и взяли пробы воды. Это нужно для анализа на содержание в ней кислорода. Первые исследования показали - пока замор рыбы не грозит. Такую проверку сейчас проводят по всему региону. Работы продолжатся пока не растает лед. Под особым вниманием небольшие водоемы.Владимир Кулак, начальник экологической лаборатории управления экологии и природных ресурсов Липецкой области: "Пруды, которые закрыты, без подпитки снаружи. Не реки, которые стоят, а которые питаются талыми водами".Андрей Ларшин, начальник отдела управления экологии и природных ресурсов Липецкой области: "Помощь первую в этом оказывают местные жители, рыбаки. Более современные методы - это аэрация, когда происходит насыщение воды кислородом через специальные устройства".Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".