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Липецкие экологи прорубают лунки

12:40 18 Января 2017 Экология
Липецкие экологи прорубают лунки
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Прорубают лунки и заполняют их камышом и соломой.Так липецкие экологи спасают рыбу от замора. Такая ситуация повторяется каждую зиму, когда под слоем льда недостаточно воздуха.

Сегодня кислородные процедуры экологи провели на Матырском водохранилище. Специалисты пробурили лунки и взяли пробы воды. Это нужно для анализа на содержание в ней кислорода. Первые исследования показали - пока замор рыбы не грозит. Такую проверку сейчас проводят по всему региону. Работы продолжатся пока не растает лед. Под особым вниманием небольшие водоемы.

Владимир Кулак, начальник экологической лаборатории управления экологии и природных ресурсов Липецкой области: "Пруды, которые закрыты, без подпитки снаружи. Не реки, которые стоят, а которые питаются талыми водами".

Андрей Ларшин, начальник отдела управления экологии и природных ресурсов Липецкой области: "Помощь первую в этом оказывают местные жители, рыбаки. Более современные методы - это аэрация, когда происходит насыщение воды кислородом через специальные устройства".

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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