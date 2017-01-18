Липецкие экологи прорубают лунки
12:40 18 Января 2017 Экология
Загрузка плеера
Сегодня кислородные процедуры экологи провели на Матырском водохранилище. Специалисты пробурили лунки и взяли пробы воды. Это нужно для анализа на содержание в ней кислорода. Первые исследования показали - пока замор рыбы не грозит. Такую проверку сейчас проводят по всему региону. Работы продолжатся пока не растает лед. Под особым вниманием небольшие водоемы.
Владимир Кулак, начальник экологической лаборатории управления экологии и природных ресурсов Липецкой области: "Пруды, которые закрыты, без подпитки снаружи. Не реки, которые стоят, а которые питаются талыми водами".
Андрей Ларшин, начальник отдела управления экологии и природных ресурсов Липецкой области: "Помощь первую в этом оказывают местные жители, рыбаки. Более современные методы - это аэрация, когда происходит насыщение воды кислородом через специальные устройства".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 189
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|17:32
|17:26
|17:19
|17:04
|16:50
|16:45
|16:13
|16:02
|14:56
|14:48
|14:40
|14:10
|12:53
|12:41
|12:40
|12:06
|11:16
|11:11
|11:02
|10:44
Комментарии