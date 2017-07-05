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Источник: ТРК "Липецкое время"

Проблемы и перспективы обращения с отходами обсуждали сегодня в администрации региона. В семинаре-совещании приняли участие руководители области, главы районов и сельских поселений, представители бизнеса.С 2018 года в России вводится новая схема организации сбора и утилизации ТБО. Регионам дали время на переходный период. До 1 января 2019 года все субъекты РФ должны утвердить территориальные схемы, выбрать региональных операторов, утвердить программы обращения с отходами и нормативы накопления.В Липецкой области запланировано строительство межмуниципального кластера по переработке отходов. По мере ввода в эксплуатацию новых объектов будут закрывать и рекультивировать старые. В ходе совещания поднимались проблемы раздельного сбора мусора, обновления контейнерного парка, строительства мусороперерабатывающих предприятий. В Липецкой области грамотное обращение с отходами становится одним из приоритетных направлений.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Нарастают эти проблемы по всему миру. Нам надо чётко наметить путь, по которому идти. Область достаточно сильная, решение мы можем найти".